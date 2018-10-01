Депутаты пообещали исполнить мечту ветеранов

У ветеранов Сыктывкара появилась надежда обрести помещение для досугового центра, в котором под одной крышей могли бы объединиться все творческие ветеранские объединения и кружки по интересам.

Вопрос о необходимости найти помещение под такой центр подняла руководитель республиканского совета ветеранов Людмила Жукова во время рабочей встречи со спикером регионального парламента Надеждой Дорофеевой и председателем парламентского комитета по социальной политике Сергеем Артеевым. Встреча проходила накануне Международного дня пожилых людей. Лидер ветеранов рассказала о деятельности общественной организации, о проблемах, которые поднимают пожилые люди во время выездных встреч.

В ходе беседы Сергей Артеев отметил, что руководимый им комитет продолжит стоять на защите интересов пенсионеров. В октябре Госсовет начинает работу по рассмотрению законопроекта «О республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», и депутаты будут рады видеть на них представителей ветеранского движения, выслушать их замечания и предложения, чтобы максимально учесть запросы старшего поколения.

Людмила Жукова поделилась с депутатами давней мечтой всех своих единомышленников о том, что ветеранам нужен свой досуговый центр. Знакомство с практикой работы ветеранских объединений в соседних регионах показывает, что в ряде городов России такие учреждения существуют и являются центрами притяжения людей третьего возраста. Депутаты поддержали эту идею и заверили Людмилу Жукову, что будут всячески содействовать ее реализации.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы Госсоветы Коми