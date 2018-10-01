Муниципалитетам предложили встроиться в систему

Участники совета по делам инвалидов обсудили вопросы социокультурной реабилитации

В Коми сформирована рабочая группа по созданию ресурсного центра для инвалидов. То, каким может быть этот центр, в минувшую среду обсудили участники Совета по делам инвалидов при главе республики.

Главным вопросом повестки дня была социокультурная реабилитация инвалидов в регионе, а вопрос о создании ресурсного центра логически вытекал из него. О том, как реализуется в Коми социально-культурная реабилитация инвалидов, отчитались представители минспорта, мин-образа, минтрудсоца, республиканского бюро медико-социальной экспертизы. Кроме того, лучшими практиками работы с инвалидами поделились мэр Инты Лариса Титовец и заместитель столичного мэра Елена Семейкина. В целом, как следовало из докладов, для людей с ограничениями здоровья проводятся фестивали, конкурсы, мастер-классы, олимпиады и спортивные состязания как местного, республиканского, так и международного уровня. Причем паралимпийцы достойно представляют республику на всех уровнях.

Сейчас по программе специальной олимпиады в республике ежегодно согласно календарному плану проводятся соревнования по настольному теннису, боулингу, бочче, мини-футболу, по программе тренировки двигательной активности инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Соревнования помогают людям с инвалидностью не только поверить в свои силы, но и вопреки обстоятельствам добиваться высоких результатов. Как рассказала Лариса Титовец, в двух специализированных детских садах Инты открыто девять групп для детей с нарушениями психики и зрения. Родители этих детей освобождены от оплаты содержания ребенка в детском учреждении.

В числе проблем, характерных для всех структур, были названы нехватка подготовленных специалистов для работы с инвалидами и то, что далеко не все объекты культуры пока еще доступны маломобильным группам людей. Недостаточно у специалистов знаний по адаптивной физической культуре, поэтому для тренеров в Сыктывкаре необходимо организовать курсы повышения квалификации.

Ресурсный центр позволил бы решить большую часть проблем. Как рассказала зампред правительства Коми – министр образования Наталья Михальченкова, существует федеральная программа по созданию таких центров, в некоторых регионах они уже действуют. А вот нужен ли он и в каком виде, необходимо решить коллегиально. Собрать инициативы по открытию такого центра поручено рабочей группе, в которую вошли представители всех ведомств, чей функционал так или иначе связан с обслуживанием граждан с инвалидностью.

Начальник управления занятости минтруда Коми Александр Хохлов в свою очередь рассказал, что такие структуры позволяют на одной площадке собрать несколько ведомств, чтобы человек с инвалидностью мог решить одновременно несколько своих проблем, а не устраивать бег с препятствиями по всему городу. Правда, программа обязывает создавать подобные центры во всех городах с населением свыше 500 тысяч человек, а таковых в Коми нет. Тем не менее, как заметил Александр Хохлов, ждать, «когда у нас появится такое количество жителей, мы не можем, потому что проект очень интересный».

В качестве доказательства он показал участникам совета презентацию о ресурсных центрах, существующих в других регионах. Например, в Дагестане в одном месте располагаются бюро медико-социальной экспертизы, органы соцзащиты, прокат технических средств реабилитации и так далее. Во Всеволожске Ленинградской области открыт многофункциональный центр для инвалидов почти такого же масштаба, как большие торговые центры, со спортивной площадкой, кинотеатром. То есть там люди с инвалидностью могут не только оформить какие-то документы или получить услуги, но и отдохнуть, заняться спортом. К этому добавлен центр коворкинга – площадка для общения и совместного творчества.

– Возможно, подобная модель излишне глобальная для нас, но площадка для тех, кому необходимо получить несколько услуг, нужна, – сказал Александр Хохлов. – Наверняка у такой площадки будут и свои минусы, но с точки зрения удобства для людей с инвалидностью много и плюсов.

– Есть ситуации, когда человеку требуется комплексное предоставление информации. Нам необходима ваша экспертная оценка, нужен ли подобный ресурсный центр в республике, – обратилась к членам совета Наталья Михальченкова и предоставила слово председателю КРО ВОИ Маргарите Колпащиковой.

По поводу ресурсного центра Маргарита Колпащикова высказываться воздержалась, объяснив это тем, что ничего пока сказать не может, так как слышит об этом впервые. А вот доклады представителей министерств и ведомств показались ей неполными, так как в них по большей части отражалась работа по социокультурной реабилитации детей с инвалидностью, а вот о взрослых почти ничего не было сказано.

– Да, для детей создано, наверное, много. Но меня волнует категория 18+. Активисты КРО ВОИ провели мониторинг на местах на предмет того, созданы ли у нас в республике условия для творческой реабилитации инвалидов. Мониторинг выявил такую картину: объекты культуры не готовы работать с людьми-инвалидами, подготовленных специалистов нет, а работники культуры просто боятся людей с разными нарушениями и не знают, как с ними работать, – рассказала Маргарита Колпащикова.

Коми республиканское отделение всероссийского общества инвалидов инициирует различные массовые мероприятия – фестивали и конкурсы республиканского и даже межрегионального масштаба. Но ни в одном муниципалитете нет подобных мероприятий, хотя они очень стимулируют людей на творческую самореализацию. Маргарита Колпащикова поблагодарила минкультуры и минтрудсоц за помощь в организации ежегодного межрегионального конкурса бардовской песни, который получил большую популярность и с каждым годом привлекает все большее число участников со всей страны. По ее словам, после этого конкурса многие его участники, вдохновившись, начали писать песни, играть на инструментах, осваивать актерское искусство. Но, возвращаясь домой, они вновь остаются один на один с собой. По мнению председателя КРО ВОИ, нет у нас пока культурной реабилитации для взрослых, люди варятся в собственном соку.

Наталья Михальченкова согласилась со сказанным:

– Нам надо собрать инициативы и понять, где они полноценны, а где нет. Нужно, чтобы инвалиды интегрировались в общество. Допустим, если это хоровой коллектив, то пусть там будут и здоровые люди, и люди с инвалидностью. Я лично присутствовала на Паралимпиаде и поразилась пустым трибунам. Это ведь о чем-то говорит. Изучая опыт регионов, я убедилась, что есть города, где все является доступной социокультурной средой. Такой пример – город Саки в Крыму.

– Президент поставил задачу создать инклюзивное общество. Поэтому, если мы хотим творчески себя реализовывать, не надо для нас ничего специально строить. Захотел, например, человек заниматься в театре, пришел туда, и его взяли. Любое ДК должно принять человека с инвалидностью в кружок, который он выбрал, – уверена Маргарита Колпащикова.

– Маргарита Михайловна, мы готовы по каждому пункту вашего мониторинга работать отдельно, разбираться во всех вопросах на местах, – поддержал ее первый замминистра культуры Константин Баранов. – Ничего невозможного нет. Вот Лиза Корепанова из Воркуты выступила на одной из крупнейших концертных площадок страны – в московском «Крокус Сити Холле», спела на концерте на VIII международном благотворительном фестивале «Белая трость». Мы сделали для этого все, что могли. Минкульт готов сотрудничать и решать проблемы.

Подводя итоги совещания, Наталья Михальченкова отметила, что, конечно, сводить социокультурную реабилитацию только к вопросу оказания услуг нельзя. Здесь нужны совместные усилия государственных и общественных организаций.

– То, что сегодня не дают учреждения культуры, может давать общественная организация. Должно быть встречное движение. Спрос рождает предложение, и предложение рождает спрос. Поэтому, я думаю, нам сегодня надо принять два решения. Первое – однозначно нужно на местах организовать рабочие группы для сбора ресурсов для реализации проекта «Новое качество жизни». И второе – минкультуры, миннацу и администрациям МО нужно представить свои предложения программы формирования социокультурной среды и реабилитации на территории Коми. В каждом муниципалитете должны рассмотреть эти вопросы. Пусть на местах тоже встраиваются в систему.

Галина ГАЕВА

Фото Виктора БОБЫРЯ, БНК