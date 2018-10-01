В Воркуте выполнили план по ремонту дворов

Мэрия Воркуты завершает работы 2018 года по благоустройству дворовых территорий. В этом году, как напомнили в пресс-службе администрации заполярного города, в программу формирования комфортной городской среды попали 11 воркутинских дворовых территорий, объединяющих 25 домов по улице Ленина – от здания ВГЭКа до улицы Возейской.

Работы по асфальтированию придомовых территорий с установкой бордюрного камня, заменой колодезных колец, монтажу дополнительного светодиодного освещения начались в июне. В настоящее время выполнено 92 процента от общего объема запланированных работ.

Полностью благоустроены четыре дворовые территории у домов по адресам: улица Ленина, 48-48а-48б, 50-52-52а, 62а, 68б. В этих дворах уложено новое асфальтное покрытие, установлены современные светодиодные светильники, лавочки и урны.

– Мы продолжаем работу, начатую в прошлом году при поддержке губернатора Коми Сергея Гапликова, – сказал руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев. – Объемы асфальтирования дворовых территорий в 2018-м довольно большие. В следующем году планируем сделать еще больше, все зависит от финансирования со стороны федерального и регионального бюджетов. По-прежнему мы придерживаемся комплексного подхода при выборе объектов благоустройства – решать проблему не точечно, а районами.

Еще в шести дворах завершены работы по замене бордюрного камня и асфальтированию. Подрядная организация приступила к монтажу системы освещения – установке закладных под опоры освещения, самих опор освещения и светильников. В дворовой территории домов по улице Ленина, 68а-70 и улице Возейской, 4-6 работы по асфальтированию продолжаются. Ведется демонтаж старых и установка новых бордюров, планировка под асфальтирование. Здесь также установят освещение и организуют зоны отдыха с лавочками и урнами.

Всего в муниципальной программе по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы в списке дворовых территорий города и поселков, нуждающихся в благоустройстве, 402 адреса. Для реализации мероприятий программы в Воркуте в этом году из федерального, регионального и местного бюджетов выделено 32,5 миллиона рублей. Контракт на выполнение всех работ заключен с МБУ «Специализированное дорожное управление».

Лина ПЕРОВА

Фото vorcuta.bezformata.ru