Продукция Коми отправляется на «Золотую осень»

Республика примет участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая пройдет 10-13 октября в Москве на семи тематических площадках ВДНХ. Нынешняя выставка – двадцатая по счету, и в честь юбилея она будет особенно масштабной.

Коми уже неоднократно с успехом представляла свою продукцию на «Золотой осени». На этот раз в экспозиции участвуют ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», ООО «Сыктывкархлеб», ООО «Сыктывкарский молочный завод», ПСК «Оленевод», региональная торговая сеть «Матö».

– Мы покажем лучшие образцы нашей продукции. Я думаю, она не хуже, чем в других регионах. А порой где-то и лучше, потому что мы умеем работать, развиваемся, двигаемся вперед, – отметил заместитель председателя правительства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

Как сообщается на официальном сайте ВДНХ, нынешняя «Золотая осень» пройдет под девизом «Возможности вне границ», на ее площадках будут представлены все отрасли агропромышленного комплекса России. Помимо лучшей продукции аграриев со всей страны на «Золотой осени» представят современную сельскохозяйственную технику, отдельные разделы выставки посвятят семеноводству, ветеринарии и производству кормов, животноводству и племенному делу. Из разных регионов привезут 19 пород крупного рогатого скота, 26 пород коз и овец, а также пушных зверей, птицу и рыбу, 11 пород лошадей, а Астраханская область отправит на «Золотую осень» верблюда-гиганта. В Северном сквере ВДНХ пройдет Фестиваль национальных культур.

В выставке участвуют еще 15 стран мира. В рамках перекрестного года Японии в России и России в Японии Страна восходящего солнца станет официальным партнером выставки и представит технологии и продукцию своих ведущих компаний. Также пройдет семинар, посвященный сотрудничеству России и Японии в области сельского хозяйства.

Анна ПОТЕХИНА