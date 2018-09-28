Депутаты поддержали пенсионные поправки президента

Госдума России поддержала все поправки к законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве, внесенные президентом страны Владимиром Путиным. В ходе пленарного заседания 26 сентября, на котором обсуждался законопроект во втором чтении, поправки президента к документу одобрили представители всех фракций: 385 проголосовали за, против и воздержавшихся не было.

Напомним, что законопроект о совершенствовании пенсионной системы был внесен правительством страны в Государственную Думу 16 июня. 29 августа президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в ходе которого подчеркнул, что принятый в первом чтении правительственный законопроект требует доработок. 6 сентября в Госдуму был направлен пакет поправок, содержащих озвученные Владимиром Путиным предложения.

Законопроект в версии первого чтения предлагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты для лиц предпенсионного возраста. Также сохраняется прежний порядок назначения пенсии для коренных малочисленных народов Севера, вводятся пенсионные выплаты селянам (работникам со стажем более 30 лет). Снижается стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию: до 42 лет для мужчин и до 37 лет для женщин. При этом предлагается включать в него такой нестраховой период, как нахождение на больничном.

Поправками также устанавливается переходный период для тех, кто должен был уйти на пенсию в 2019 и 2020 годах: эти граждане смогут стать пенсионерами на полгода раньше.

Вводится новый порядок индексации пенсий до 2024 года – он позволит увеличивать средний размер ежемесячной пенсии на тысячу рублей каждый год.

Была поддержана также таблица поправок от единороссов. Накопительную пенсию депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получился 5 процентов и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты.

Целью принятия пенсионного пакета законопроектов должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров, заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению председателя нижней палаты российского парламента, «предложенные президентом поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан».

Лина ПЕРОВА

Фото duma.gov.ru