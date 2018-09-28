На страже общественного контроля

Автор: Редактор 28.09.2018

Срок работы пятого состава Общественной палаты Коми подходит к концу. 25 октября на Гражданском форуме общественники подведут итоги и передадут полномочия следующему, шестому составу. В преддверии этого события палата проводит цикл мероприятий, цель которых – подготовить для преемников пакет предложений по всем направлениям деятельности.

Очередной сбор состоялся 27 сентября и был посвящен взаимодействию органов власти и палаты в сфере общественного контроля. На заседание пригласили представителей министерств и администраций муниципалитетов.

В своем докладе председатель палаты Галина Киселева перечислила все применяемые формы общественного контроля: участие в работе межведомственных и координационных советов при главе Коми, рейды, общественные обсуждения и публичные слушания, общественная экспертиза законопроектов, корпус общественных наблюдателей на выборах и многое другое. Но главной и наиболее действенной формой контроля, по всеобщему признанию, следует считать общественные советы при органах власти всех уровней.

Поэтому на встрече был представлен своеобразный отчет нескольких общественных советов республиканского уровня – работающих при министерствах и ведомствах, муниципального – при администрациях районов и городов, и местного – сельского и поселкового уровня.

Например, председатель общественного совета при минздраве Наталья Кораблева рассказала, что в их совете есть представители практически всех пациентских организаций, проводятся независимая оценка качества медицинских услуг, контрольные закупки, а также общественники проверяют, что было сделано в медучреждениях уже после независимой оценки. Бурно здесь проходило и обсуждение реорганизации медицинских организаций.

О своих делах и достижениях также отчитались представители общественных советов при администрации Усть-Куломского района и сыктывдинского села Ыб.

Самые активные советы были награждены благодарственными письмами Общественной палаты Коми.

Галина ВЛАДИС

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