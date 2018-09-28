Рябиновый сквер украсит столицу Коми

Сотню саженцев высадили к столетию дошкольного образования

В честь Дня воспитателя и всех дошкольных работников, который ежегодно отмечается в России 27 сентября, в Сыктывкаре заложили Рябиновый сквер. Молодые саженцы посадили в столичном микрорайоне Орбита около детского сада №5.

Педагогов поздравил руководитель городской администрации Валерий Козлов. Он сказал, что в этом году в Сыктывкаре отметили столетие дошкольного образования.

– История дошкольного образования в столице Коми началась в 1918 году, когда в Усть-Сысольске открыли первый детский сад, – напомнил градоначальник. – К тридцатым годам в городе работало уже восемнадцать дошкольных учреждений. Сейчас в Сыктывкаре более семидесяти детских садов, которые посещают более двадцати тысяч дошкольников. Пройден огромный путь – от учреждения, где было всего 18 юных воспитанников в начале прошлого века, до 20 тысяч сегодня. И мы продолжаем создавать новые места, ежегодно строим новые объекты, обновляем и модернизируем старые.

27 сентября в концертном зале гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию дошкольного образования в Сыктывкаре.

Здесь педагогов поздравили Валерий Козлов, заместитель министра науки и молодежной политики республики Наталья Якимова, заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева.

За вклад в развитие образования мэр Сыктывкара вручил удостоверения лауреатам премии главы – руководителя администрации тридцати работникам дошкольного образования столицы Коми и поблагодарил присутствующих за вклад в развитие дошкольного образования.

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за успешную работу и многолетний плодотворный труд были награждены пятнадцать воспитателей.

В сквере свое именное деревце высадили все дошкольные учреждения столицы. Одним из первых взялся за лопату Валерий Козлов. С помощью юных помощников он посадил несколько рябинок.

Со временем сквер будет благоустроен, в нем установят скамейки. А весной здесь появится новый арт-объект – кованое дерево.

Артур АРТЕЕВ

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