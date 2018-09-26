Милана Босенко: «Помощь волонтерам-медикам нужна всегда»

Три года назад в Коми появилось региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Сначала такие добровольцы работали только в Сыктывкаре, но сейчас их отряды уже есть в Воркуте, Печоре, Ухте, идет набор в районах. О том, кому и зачем нужны волонтеры-медики, кого принимают в их ряды и какая польза от этого самим добровольцам, «Республике» рассказала координатор регионального отделения, студентка медицинского института Сыктывкарского госуниверситета Милана Босенко.

– Как в Коми появилось данное волонтерское движение и как вы в нем оказались?

– Изначально это был проект московских студентов-медиков – «Волонтеры Склифа», ребята ходили в институт Склифосовского помогать врачам, поскольку в вузах им не хватало практики, в то время как в больницах медперсонал часто перегружен. То есть студенты и доброе дело делали, и сами практиковались. Постепенно это вышло на более широкий уровень, стало общественным движением «Волонтеры-медики», и оно теперь уже всероссийское.

В сентябре 2015 года Роспатриотцентр заключил с Сыктывкарским госуниверситетом соглашение, и у нас открыли региональное отделение этого движения – первое в России. В 2014 году я поступила на медицинский в СГУ, и мне постоянно не хватало деятельности, движения по сравнению с технологическим лицеем, который окончила, – там очень активная внеучебная жизнь. И в начале второго курса пошла на ярмарку добровольческих вакансий, а на нее в Сыктывкар из Москвы приехал руководитель проекта «Волонтеры-медики» Артем Метелев, он рассказал об этом добровольческом движении и предложил создать отделение в университете. Ну я, недолго думая, вызвалась этим заняться.

– Чем конкретно вы занимаетесь, по каким направлениям работаете наиболее активно, а какие «проседают» и почему?

– Санитарно-профилактичес-кое просвещение у нас наиболее развито. Проводим различные акции, например, регулярные мероприятия по профилактике гриппа. В январе-феврале, перед весенними вспышками заболеваемости, организуем акции в торговых центрах, на улицах, раздаем памятки, рассказываем, как уберечься от ОРЗ и что делать, если чувствуете, что заболеваете. 7 апреля – в День здоровья – проводим просветительские мероприятия по профилактике определенного заболевания, например, ожирения, сахарного диабета, депрессии. Рассказываем о сердечно-сосудистых, йододефицитных заболеваниях и многих других. Организуем опросы, акции в школах, даже дебаты. Главное – привлечь внимание к распространенным проблемам со здоровьем, рассказать людям о симптомах заболеваний, о том, что делать, если эти симптомы обнаружились.

Второе направление – помощь в медицинском сопровождении массовых мероприятий, культурных, спортивных и других. Если к просветительской работе можем даже школьников привлекать, то здесь уже необходимо среднее медицинское образование. Например, мы работали на «Универвидении», «Кроссе нации». В основном для подстраховки медработников, помощь оказываем по мелочам, допустим, кто-то из бегунов упал, у него ссадина, ее надо обработать. Но для нас это очень хороший опыт, и между делом можно с медиками пообщаться, узнать много полезного.

Третье направление – помощь школьникам, которые в будущем хотят поступать в медицинский или создают волонтерские медицинские отряды у себя в школе. Мы для них проводим профориентационные занятия, рассказываем о профессии, функционале врача и медсестры. В дальнейшем планируем устраивать для них экскурсии в медучреждения, помогать в организации различных акций, квестов в школах. То есть это теоретическая и методическая помощь, чтобы школьники к моменту поступления в вуз уже обладали определенным багажом знаний, представляли, что значит работать в медицине.

К сожалению, в последнее время замерло такое важное направление, как помощь медперсоналу в больницах.

– А почему? Ведь изначально для этого волонтеры-медики и организовались – ради практики в больницах.

– Те, кто этим занимался на первом-втором курсах, сейчас перестали из-за нехватки времени, занятость на старших курсах больше. На каникулах тоже не удается – у нас очень много приезжих, они домой уезжают. На тех же спортивных мероприятиях подежурить проще – они обычно по выходным, а регулярно ходить в больницу – совсем другое. Кроме того, некоторые уже решили, что будут заниматься профилактической медициной, так что им такая практика неинтересна, им надо навык общения с людьми развивать, проводить опросы, лекции. Группа, которая помогала в Коми республиканской больнице, туда уже не ходит, а новая не собралась. Но в нынешнем году очень активные первокурсники, надеюсь, это направление возродим.

– Сколько человек участвует в движении «Волонтеры-медики» в Сыктывкаре? Все они студенты СГУ?

– Шестьдесят человек, в основном студенты СГУ из медицинского института, но есть и те, кто раньше получил среднее медицинское образование, а в настоящее время работает или учится по другой специальности. Кроме того, когда нам нужна помощь в проведении массовых мероприятий, с нами сотрудничают студенты из Сыктывкарского медколледжа.

– Как вы работаете по продвижению проекта «Волонтеры-медики» в других городах и районах Коми?

– Пока в основном в социальных сетях. Наше подразделение в Воркуте появилось благодаря тому, что ребята из Воркутинского медколледжа приехали в Сыктывкар на олимпиаду. Я с ними встретилась, познакомилась, рассказала о проекте. Открывается подразделение в Ухте, тоже на базе медколледжа, и в Печоре – там колледж не медицинский, но в нем есть направление подготовки «сестринское дело». Начинаем работать по районам со школьниками, которые хотят помогать медперсоналу в местных больницах, планируют в будущем стать медиками. Сейчас идет набор волонтеров.

А еще мы запускаем проект «Добро в село» – это помощь фельдшерско-акушерским пунктам. Речь идет о помощи медперсоналу, в том числе немедицинской. Будем ездить в ФАПы Сыктывдинского района, поскольку он недалеко от Сыктывкара, проводить санитарно-просветительскую работу, в том числе для детей. Также в дни наших приездов будет расширенный прием у фельдшера, и если наше участие не потребуется, поможем по хозяйству, с мелким ремонтом, уборкой.

– Судя по тому, что в волонтеры вы набираете и школьников, медицинское образование для такого добровольца не так уж обязательно? Как вообще вступить в ваши ряды?

– Да, к нам могут присоединиться и те, у кого нет медицинского образования, помощники волонтерам-медикам нужны всегда – приходите. Недавно, например, к нам девушка из института естественных наук СГУ решила присоединиться. Можно выйти напрямую на меня через страницу «ВКонтакте», например, или оставить заявку на сайте волонтеры-медики.рф. Эту заявку я увижу в базе данных, свяжусь с тем, кто ее написал, поговорим, обсудим, чем бы он хотел заниматься в этом проекте. Также планируем привлекать к нашей работе «серебряных» волонтеров – пенсионеров, у которых есть медицинское, педагогическое или психологическое образование.

Беседовала Анна ПОТЕХИНА

Фото из личного архива Миланы Босенко