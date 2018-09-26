Книжное знакомство с Азербайджаном и Арменией

Читатели Сыктывкара и Усинска узнали о литературе закавказских стран

С литературой двух закавказских стран могут познакомиться читатели Коми. Акции состоялись в рамках объявленного главой республики Сергеем Гапликовым регионального Года культуры. В Национальной детской библиотеке Коми имени Маршака проходят Дни азербайджанской литературы и культуры. Здесь открылась выставка книг «Добро пожаловать в Азербайджан!» и прошла встреча-беседа, посвященная творчеству детских писателей этой страны.

Как рассказали «Республике» в детской библиотеке, на выставке представлены не только переведенные на русский язык книги азербайджанских авторов. Более пятнадцати книг – на языке этой южной страны. Есть книги известных азербайджанских писателей. Среди переведенных замечательная книга рассказов для детей «Рамиз и его бабушка» Байрама Гасанова, «Синее море» Акрама Айлисли, «Твой друг» Микаила Манаф оглы Рзакулизаде, повесть «Здравствуй Джиртан» Захида Халила. Представлены также материалы и книги по национальным праздникам, традициям, обычаям и достопримечательностям страны.

В Маршаковке пять лет ведется работа по программе мультикультурного центра «Ошпи». В ее рамках ежеквартально проходят дни разных национальностей, в первую очередь они посвящены литературе – авторам из разных стран. В библиотеке есть произведения писателей и поэтов из Белоруссии, Армении, Венгрии, Франции, Германии и других стран. Для юных читателей традиционно подготовили ряд развлекательно-познавательных мероприятий: виртуальное путешествие «Город на холме» познакомило с Баку, а беседа «Народы дружат книгами» – с творчеством писателей этой страны.

Одновременно с этим юные усинцы познакомились с литературой и культурой Армении. Центральная детская библиотека Усинска в Год культуры в Республике Коми продолжает свой новый проект «Библиотека – центр культуры». Ежемесячно в третью неделю здесь проводятся дни литературы и культуры разных народов мира. Мероприятия включают в себя мастер-классы, встречи с интересными людьми, ток-шоу, игры, знакомство с особенностями национальной кухни с дегустацией, историю костюма и орнамента, выставки и экспозиции, акции и конкурсы, показ фильмов и мультфильмов по тематике недели.

В сентябре проект был посвящен Армении. Одним из центральных событий Дней Армении стала презентация книги рассказов Аветика Айвазяна «Красное небо, синяя кровь». Аветик Айвазян – председатель национально-культурной автономии армян в Усинске, сын известного армянского писателя Сурена Айвазяна.

Юные участники одного из мероприятий проекта узнали, почему Армению нередко называют Карастаном – Страной Камней. В каменных творениях армянские мастера сумели запечатлеть и сохранить историю, духовность и культуру своей страны. Для воспитанников студии детского творчества «Радуга» и их родителей прошел мастер-класс по рисованию армянского орнамента. Альбина Севанян, представитель национально-культурной автономии армян в городе Усинске и руководитель народного ансамбля армянского танца «Аревик», показала и рассказала о национальном алфавите и способе написания слов. Она также познакомила детей с историей армянского народного костюма.

Школьники посмотрели мульт-фильмы киностудии «Арменфильм» имени Амо Бекназаряна: «Ишь ты, масленица», «В синем море, в белой пене», «Ух ты, говорящая рыба!». Завершились Дни культуры и литературы Армении кулинарным мастер-классом от Альбины Севанян и Гарика Есаяна по приготовлению национального армянского блюда дурум. Гости библиотеки попробовали национальные блюда закавказской страны.

Артур АРТЕЕВ

Фото ucbs.info