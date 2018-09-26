В Ухте прошел форум «Опора добровольчества»

20-23 сентября в Ухту съехались волонтеры из всех городов и районов Коми, чтобы поделиться опытом, рассказать о планах на будущее, получить новые знания о добровольческой работе по разным направлениям – с детьми, трудными подростками, инвалидами, пожилыми людьми, научиться организовывать благотворительные акции, просветительские мероприятия и многое другое.

Участие в форуме, прошедшем на базе УГТУ, приняли более 200 человек самых разных возрастов, начиная от школьного, заканчивая пенсионным. Приехавшие федеральные и республиканские эксперты в области волонтерской деятельности прочитали лекции, провели тренинги, консультации.

В рамках форума состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018», жюри оценило несколько десятков различных волонтерских проектов, лучшие из них будут представлены на уровне всей страны, и если их признают победителями и там – получат гранты до миллиона рублей.

Специалист по связям с общественностью администрации Прилузского района, активист местного молодежного движения Екатерина Новикова на форуме представила проект «Большое сердце». Реализуют его сотрудники администрации совместно с волонтерами района. По сути, «Большое сердце» – это целый ряд социально значимых проектов. Например, «Ветеран живет рядом» создан ради помощи не только участникам Великой Отечественной войны, но и ветеранам труда района, «Социальная экспедиция» – выезды в деревни для проведения целого комплекса мероприятий – от личных приемов специалистов по разным вопросам до концертов, «Чистое село – чистая совесть» – проведение субботников и добровольческих работ по благоустройству населенных пунктов. И это еще не все проекты «Большого сердца», которое в результате признано одним из лучших на форуме и будет претендовать на победу на всероссийском уровне.

– Для меня форум стал действительно полезным мероприятием, очень понравились занятия с экспертами – узнала много нового для себя. Кроме того, там была замечательная, дружеская атмосфера – участники много общались, помогали друг другу дорабатывать проекты перед презентацией. Еще отмечу отличную организацию, которой в хорошем смысле слова не было видно: все как будто шло само собой, без всяких сбоев, задержек. И в перерывах между работой никто не скучал, – рассказала «Республике» Екатерина Новикова. – На форуме было очень много интересных проектов, к сожалению, со всеми я ознакомиться не успела, но некоторые взяла на заметку. Очень понравился проект «Конфета добра», который представил Антон Колесников из Усть-Вымского района. Там волонтеры выходили на улицу и продавали конфеты – по рублю за одну штуку, чтобы собрать средства для людей, попавших в тяжелую ситуацию. По-моему, отличная идея, при этом простая в исполнении.

Отметило работу волонтеров из Усть-Вымского района и жюри конкурса – им достались победы в трех номинациях: «Вокруг меня», «Рожденные помогать» и «Волонтерский центр».

Форум «Опора добровольчества» состоялся благодаря гранту от Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов и был проведен при содействии Федерального агентства по делам молодежи, Ресурсного молодежного центра. Организаторы форума – УГТУ, Министерство образования, науки и молодежной политики Коми, Республиканский центр поддержки молодежных инициатив. Мероприятие приурочено к Году добровольчества в России.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com