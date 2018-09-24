Сильные духом осилили ГТО

Автор: Редактор 24.09.2018

20-23 сентября в Сыктывкаре проходил республиканский спортивный фестиваль в зачет VI круглогодичной спартакиады инвалидов. Изюминкой стартов стало выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», что состоялось впервые и в пробном режиме.

На открытии соревнований, которые традиционно проводятся на республиканском стадионе, министр спорта Коми Николай Бережной пожелал сильным духом не только хороших результатов, но и позитивного общения. Именно для этого во многом и организуются такие мероприятия. Тем не менее участники всегда с азартом борются за первые места. В этом году праздник собрал более 300 спортсменов из 15 муниципалитетов.

Соревновались не только в уже давно знакомых для себя дисциплинах вроде дартса, армспорта, волейбола, шахмат и других, но и в выполнении нормативов ГТО. Они проходили такие испытания, как бег на 60 метров, наклоны вперед из положения сидя, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Как отметили в региональном центре тестирования ГТО, пока нормативы принимают только в тестовом режиме.

Среди лидеров по всем видам спорта и категориям традиционно были представители Кочпонского и Кунибского психоневрологических интернатов. По итогам соревнований сформируют сборную команду для участия во всероссийских стартах.

Ярослав СЕВРУК

Фото sportrk.ru

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