Фитнес-тренер Руслан Кончус: «Похудеть может каждый»

25 сентября Юношеская библиотека Коми совместно с врачом-кардиологом, фитнес-тренером, основателем онлайн-школы похудения «Кефир и отруби» Русланом Кончусом запускает курс лекций и практических занятий «Есть, чтобы жить: основы здорового питания». Участие в мероприятиях бесплатное, организаторы курса обещают, что слушатели получат не только новые знания, но и «минус» на весах. Первая лекция, которая начнется в юношеской библиотеке во вторник в 18 часов, будет посвящена современным тенденциям в питании. Накануне мероприятия Руслан Кончус рассказал корреспонденту «Республики» об основных принципах снижения веса.

– Главный вопрос для всех, кто хочет похудеть: что важнее – меньше есть или больше двигаться?

– Меньше есть. По опыту работы могу сказать, что люди толстеют в основном потому, что едят намного больше, чем нужно. Причем едят, как правило, нездоровую пищу. Человек съедает маленькую шоколадку автоматически, даже не замечая, но чтобы потом потратить полученное с этой едой количество калорий, нужно сорок минут интенсивного бега. Вариант с физическими нагрузками, конечно, может сработать, но он более затратный и по времени, и по прилагаемым усилиям. Мне кажется, что контроль питания дается легче.

Сразу определимся: диет и методик, гарантирующих похудение всем, не существует. Единственный способ похудеть – контролировать и анализировать то, что лежит у тебя в тарелке. Других способов нет.

– С ожирением вы «знакомы» только как врач или лично приходилось бороться с лишним весом?

– Проблемы лишнего веса заинтересовали меня давно, еще до того, как я получил медицинское образование. Были времена, когда мой вес из-за занятий спортом доходил до ста килограммов. В быту это доставляло множество неудобств: поднимаешься на второй этаж – у тебя уже одышка. В какой-то момент понял, что здоровье и комфорт важнее спортивных достижений, и снизил вес до семидесяти килограммов. Было непросто, процесс шел не без ошибок. Я искал в интернете разные методики, пробовал, чаще всего безрезультатно. Настоящую пользу дало только медицинское образование: физиология и биохимия человека. Я высчитывал необходимое мне количество калорий, белков, жиров, углеводов, выстраивал в соответствии с этим рацион. Каждый день, с калькулятором в руках – и это сработало. Но процесс занял немало времени. Параллельно с этим получал дополнительное образование фитнес-тренера.

– Есть люди, которые утверждают, что могут скинуть десять-двенадцать килограммов за месяц. Такие темпы реальны?

– Даже если и реальны, то двенадцать килограммов, скинутые за месяц, уже в следующем месяце вернутся, еще и с довеском. Допустим, человек вел неправильный образ жизни, к тридцати пяти годам наел сто килограммов, решил посидеть на диете. Ограничил себя в питании, похудел, порадовался и вернулся к прежнему образу жизни, который его когда-то привел к этому весу. Ест то же самое, что ел раньше, в том же количестве. Результат предсказуем – вес вернется.

– То есть всю жизнь надо сидеть на диете?

– Сидеть на диетах постоянно нельзя. Диета – это мера кратковременная. Единственный способ сохранить нормальный вес – придерживаться правильного пищевого поведения. Надо убрать из рациона то, что человеку не нужно: сладости, трансжиры. Человек прекрасно живет без сладостей, если исходить из физиологии организма, сахар в чистом виде нам не нужен. Люди хотят сладостей не потому, что они им нужны для нормальной жизнедеятельности, а потому, что у них с детства сформировалась зависимость от сахара. В идеале детям вообще не надо давать сладости. Когда мы маленькому ребенку в первый раз дадим шоколадную конфету, он отнесется к ней довольно настороженно. В первый раз попробовал – понравилось, в мозгу заработали определенные механизмы, и в следующий раз ребенок уже будет сам просить. А потом зависимость от сладкого будет только расти. Употребление сахара – это одна из самых пагубных пищевых привычек.

– Как заставить себя отказаться от сладкого?

– Сахар для мозга – источник легкодоступного удовольствия, средство защиты от стресса, как сигарета у курильщика. Мозг заставляет нас есть сладкое, чтобы устранить негативные эмоции, успокоиться. Отсюда вывод: чтобы избавиться от тяги к сладкому, нужно учиться получать удовольствие другими способами и спокойнее относиться к неприятностям.

Прежде чем начать худеть, человек должен определиться, зачем ему это нужно. Бывает, приходит молодая девушка: мол, хочу похудеть, очень надо, а на самом деле у нее лишнего веса и нет. Но хочет еще снизить вес, чтобы соответствовать некоему якобы идеальному образу, который себе вообразила. С этим не ко мне. Я работаю только с теми людьми, у которых реально есть проблемы, связанные с питанием, с пищевыми привычками.

Бывает и так, что я работаю с человеком, даю ему рекомендации, план действий, но он им не следует. Тут я ничего сделать не могу, ложку изо рта у него не вырвешь. Если объясняешь, что нужно делать, как, когда, и пациент это выполняет, тогда похудеть сможет каждый. Те, у кого нет мотивации, в первые же дни самоустраняются, возвращаются к прежнему образу жизни.

– С кем проще работать – с мужчинами или с женщинами?

– С мужчинами. Они реже, чем женщины, обращаются за помощью в снижении веса к специалисту, но у них мотивация сильнее. Представители сильного пола обращаются к врачу тогда, когда у них возникают проблемы со здоровьем. Они заинтересованы в выполнении всех рекомендаций. А женщин здоровье волнует мало, они приходят «за красотой». Она прекрасно понимает, что ей нельзя есть шоколад, но все равно в какой-то момент возьмет и съест. Спрашиваю «зачем», отвечает – «не знаю».

– А есть ли какие-то возрастные ограничения? Сложнее ли похудеть пожилым людям, детям?

– Если говорить о немолодых людях, то тут все зависит от состояния и настроя человека. С детьми сложнее: я не возьмусь за работу с ребенком, которому меньше двенадцати-тринадцати лет.

– Уже в самом раннем возрасте дети страдают от излишней полноты, в том числе и из-за насмешек сверстников. Но родители чаще всего относятся к этой проблеме легкомысленно: считается, что ребенок «вырастет и вытянется». Может ли проблема решиться таким образом?

– Половина действительно вырастет и вытянется, половина – нет, будут толстеть дальше. Зависит результат в первую очередь от окружения. Например, ребенок любит сладости, но в семье нездоровое питание не поощряется. Когда начнется переходный возраст, появятся новые интересы и увлечения, подросток, скорее всего, изменит пищевые привычки.

Если же в семье ребенка закармливают, если угостить конфеткой или накормить пирожками на ночь – в порядке вещей, то он будет воспринимать такой образ жизни как нормальный, у него выработается зависимость от неправильной еды, и избавиться от нее будет очень непросто.

– Часто люди говорят, что не могут похудеть, поскольку ожирение вызвано болезнью.

– Безусловно, есть заболевания, которые приводят к набору веса. Например, если двенадцатилетний ребенок весит девяносто килограммов, то он, скорее всего, болен и ему не мороженое нужно запрещать, а вести к врачу и лечить. Просто наесть такой лишний вес в его возрасте довольно сложно. Надо сводить ребенка к эндокринологу, сдать анализы на сахар, на гормоны щитовидной железы, проверить функцию надпочечников. Родителей должен насторожить внешний вид. Ребенок, который просто наел лишний вес, толстеет равномерно. Если же набор веса вызван гормональными нарушениями, то у мальчиков, например, возникает ожирение по женскому типу: явно выраженные бедра, отсутствие талии, одутловатое лицо. Ребенок бледный, вялый, медлительный.

У взрослых же выявить первопричину довольно сложно. В какой-то момент ожирение само начинает вызывать проблемы со здоровьем. Поможет только обследование. Если набор веса происходит, скажем, из-за недостатка гормона щитовидной железы, то гипотиреоз такой степени при обследовании невозможно не заметить.

– Вы создали школу онлайн-похудения. Как появилась эта идея?

– Лишний вес – причина возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Это две большие проблемы, с которыми сталкивается современная медицина. Сердечно-сосудистые заболевания на первом месте в списке причин смерти, все силы здравоохранения направлены на борьбу с ними. У людей с лишним весом повышаются артериальное давление, уровень холестерина, что приводит к ишемической болезни, инфарктам и инсультам, развиваются гормональные нарушения.

Я работал терапевтом и на практике столкнулся с эпидемией ожирения. За день, например, на прием приходили тридцать человек: пятнадцать из них с лишним весом, еще пятнадцать – с критическим ожирением. Я им начинал объяснять, насколько лишний вес вреден для здоровья и сколько своих проблем они могут решить, избавившись от него, но за двенадцать минут, которые отведены на прием одного пациента, много не расскажешь. Вот вроде бы и хочешь помочь, и можешь, а во время работы это сделать не получается. Потихоньку начал консультировать людей, страдающих ожирением, в нерабочее время, потом эта деятельность плавно перетекла в интернет. Возникла школа, название «Кефир и отруби» придумала жена – оно забавно, запоминается.

Курс лекций в юношеской библиотеке имеет ту же самую цель – помочь как можно большему числу людей прийти к здоровому питанию. Слушатели узнают, как определять потребность организма в еде, как рассчитывать калории.

– А чем питаетесь вы?

– Жестких ограничений в питании нет, стараюсь придерживаться простых правил: меньше сладкого, мучного и в целом не переедать, соблюдать баланс между потребностями организма и поступлением еды. Если в обед, например, съел что-то калорийное из фастфуда, то на ужин будет достаточно салата.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото Ярослава СЕВРУКА