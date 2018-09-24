Усинцы выполняли нормы на стадионе имени Спиридонова

В минувшие выходные в Усинске на стадионе имени Юрия Спиридонова прошла акция «Я выбираю спорт!». Основным «блюдом» праздника стало выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Участвовали в нем приняло около ста учащихся общеобразовательных организаций города нефтяников.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, школьников тестировали в таких дисциплинах, как бег на короткие и длинные дистанции, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Для ребят в рамках акции «ГТО со звездой» мастер-класс дал президент региональной спортивной общественной организации «Федерация спортивного и боевого самбо Республики Коми», судья всероссийской категории и судья ГТО Рустам Нурисламов.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»