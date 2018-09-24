Из Сыктывкара в Усинск в два раза быстрее

С 24 сентября в Коми начал курсировать дневной экспресс «Сыктывкар – Усинск». Первый рейс из столицы республики отправился в семь часов утра. К месту назначения пассажиры прибыли в два раза быстрее обычного – за 10 с половиной часов. В пути следования несколько остановок – на станциях Микунь, Ухта, Сосногорск, Ираёль, Печора.

Отныне поезд будет отправляться ежедневно из Сыктывкара в 07.00 и прибывать в Усинск в те же сутки в 17.28. Из Усинска отправление каждый день в 07.10, в Сыктывкар поезд прибывает в те же сутки в 17.40.

Экспресс курсирует двумя составами, включающими комфортабельные вагоны (купе с местами для маломобильных пассажиров, плацкарт, сидячий), вагон-буфет.

В интерьер поезда включены национальные мотивы: занавески, салфетки украшены вышивкой с коми орнаментом. Аудиогид расскажет пассажирам о городах и станциях, расположенных на пути следования и их истории.

Обслуживают пассажиров в пути следования три поездные бригады, две из них – молодежные. Возраст поездных работников – от 18 до 35 лет. Руководят молодежными бригадами начальники пассажирских поездов в возрасте до 35 лет.

Дневной экспресс «Сыктывкар – Усинск» – это совместный проект компании «Российские железные дороги» и правительства республики. Его реализация стала возможной благодаря личному участию главы Коми Сергея Гапликов, отмечает пресс-служба руководителя региона.

– Это знаковое событие для всей республики и еще один шаг в развитии транспортной инфраструктуры, повышении доступности северных территорий региона. Я искренне благодарен нашим партнерам, руководству Северной железной дороги, за то, что они выполняют взятые на себя обязательства: постоянно работают над повышением качества услуг, удобства пассажиров и безопасности перевозок, инвестируют в развитие железнодорожной инфраструктуры, – прокомментировал Сергей Гапликов.

Напомним, в марте этого года в Сосногорске правительство Коми и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве на 2018-2022 годы. Документ скрепили подписями глава региона Сергей Гапликов и начальник Северной железной дороги Валерий Танаев. Это стратегическое соглашение о взаимодействии в вопросах развития железнодорожной инфраструктуры региона, увеличения объемов пассажиро- и грузооборота, обеспечения безопасности движения, организации медицинского обслуживания населения, содержания социальных объектов, профилактики непроизводственного травматизма.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru