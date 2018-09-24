Перепись населения станет электронной

Республика Коми с 1 по 10 октября примет участие в пробной переписи населения. Причем жители смогут сами подать о себе информацию посредством портала Госуслуг.

Пробная перепись населения станет подготовкой к Всероссийской переписи населения 2020 года.

– Перепись будет серьезно отличаться от всех предыдущих и пройдет с использованием интернет-технологий. Для этого на портале Госуслуг с 1 по 10 октября текущего года будет активна услуга «Участие в переписи населения», – рассказала заместитель начальника управления массовых коммуникаций, информатизации и связи администрации главы Коми Кристина Майнина.

По ее словам, все граждане c подтвержденной учетной записью на Госуслугах смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на себя и членов семьи.

– После заполнения документа пользователю будет выдан код, который в дальнейшем можно будет предъявить переписчику. Отвечать на вопросы лично в таком случае гражданам не придется, – уточнила Кристина Майнина.

С 16 по 31 октября в десяти пилотных регионах России переписчики проведут поквартирный обход. Жителям будет также предоставлена возможность переписаться на переписных участках. Коми в число этих районов не вошла. Жители республики смогут с 1 по 10 октября заполнить электронный переписной лист на Госуслугах, чтобы быть готовыми к переписи 2020 года. Для участия в этой процедуре требуется подтвержденная учетная запись на портале.

Игорь ПЕТРОВ