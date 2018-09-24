Взаимный интерес в развитии сотрудничества

Сергей Гапликов посетил с официальным визитом Киргизскую Республику, где провел ряд деловых встреч с руководством Киргизии, сообщает пресс-служба главы Республики Коми.

В частности, состоялась рабочая встреча с первым вице-премьер-министром Киргизской Республики Кубатбеком Бороновым, на которой обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества Киргизии с российскими регионами.

– Мы придаем большое значение развитию и укреплению сотрудничества на межрегиональном уровне. Хочу отметить, что 2018 год в нашей республике объявлен Годом развития регионов и в этой связи сотрудничество на межрегиональном уровне между странами является важной составляющей в развитии двустороннего киргизско-российского сотрудничества. В данном контексте Республика Коми представляет для нас большой интерес, – подчеркнул Кубатбек Боронов.

У Республики Коми и Киргизской Республики имеется большой потенциал расширения торгово-экономических связей. Коми традиционно поставляет в Киргизию продукцию деревообработки, древесину и изделия из нее. Киргизия импортирует в регион пластмассовые изделия. В 2017 году объем экспорта из Республики Коми в Киргизию составил 6,3 миллиона долларов США.

– Мы заинтересованы в увеличении двустороннего товарооборота, расширении номенклатуры экспорта, в частности биотоплива, нетканых материалов, синтетического волокна, геосинтетических материалов, продукции деревянного домостроения, машиностроительных предприятий, – отметил глава Коми Сергей Гапликов.

Так, компания «Деревянные дома Коми» уже имеет производственный филиал в Киргизии и ведет поставку и строительство деревянных домов. Компанией налажены партнерские отношения с ведущей в Киргизии ассоциацией «Дордой». А производитель нетканых материалов и синтетических волокон компания «Комитекс» заинтересована в установлении сотрудничества с отраслевыми предприятиями Киргизской Республики.

Расширение номенклатуры экспорта в Киргизию также возможно за счет поставок продукции, производимой машиностроительными предприятиями Коми. Это поставки нестандартного емкостного, теплообменного оборудования и металлоконструкций; высоковольтных электронных компонентов, сложных деталей машин, ультразвуковых генераторов различного назначения; гидроцилиндров для дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники; рукавов высокого давления; кранового оборудования; оказание услуг по монтажу металлоконструкций и высокотехнологичного оборудования на промышленных и иных объектах.

Перспективным является сотрудничество между предприятиями легкой промышленности, в том числе и в части импорта киргизских тканей высокого качества. Коми готова предложить поставки специальной и форменной одежды товаропроизводителей республики (ООО «Сосногорская швейная фабрика», ООО «Ателье «Стиль», ООО «Воркутинская швейная фабрика») для крупных промышленных предприятий Киргизской Республики.

В ходе встречи первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов добавил, что киргизская сторона готова поддержать Соглашение между правительством Киргизской Республики и Республикой Коми о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве.

По итогам встречи сторонами достигнута договоренность по укреплению сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, образования, туризма и культуры.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru