Гитарная поэзия в поддержку юношеского чтения

21 сентября в концертном зале «Сыктывкар» состоится фестивальный концерт авторской песни «Костры собирают друзей». На одной сцене встретятся авторы и исполнители гитарной поэзии – участники клубов любителей авторской песни региона.

Как сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Коми, концерт состоится в рамках гранта, выделенного из федерального бюджета на реализацию инновационного проекта, направленного на поддержку детского и юношеского чтения. Сыктывкарская гимназия имени Пушкина выиграла миллион рублей в рамках направления «Поддержка детского и юношеского чтения».

На эти деньги в учебном учреждении собираются провести целый комплекс мероприятий в течение всего года. Помимо проведения фестиваля гитарной поэзии здесь планируют пополнить фонд художественной и научно-популярной литературы, реализовать образовательные проекты на основе подключенных ресурсов виртуальных библиотек России, продолжить разработку проектов по продвижению авторской песни, развитию семейного чтения, организовать внеурочную деятельность с Региональным союзом писателей и поэтов, Национальной библиотекой и Национальным музеем Республики Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото 45stupeni.ru