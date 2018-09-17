Как снизить риск от заболеваний сердечно-сосудистой системы, какие люди чаще всего не доживают до 60, чем отличается кардиомагнил, который врачи все чаще рекомендуют пациентам, от более дешевого аспирина кардио и почему возникает одышка? Об этом и многом другом «Республике» рассказала во время проведения прямой линии в Общественной приемной главы Коми главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения, заместитель главного врача по лечебной работе Коми республиканского кардиологического диспансера Елена Петрова. Прямая линия называлась «Чтобы сердце не болело».

– Не секрет, что в основе профилактики многих заболеваний лежит здоровый образ жизни.

– Безусловно, если следовать принципам ЗОЖ, и это уже доказано, то на 70 процентов можно снизить риск преждевременной смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые давно занимают первое место в общей структуре смертности населения от неинфекционных заболеваний. На втором месте стоит онкология.

– Допустим, человек решил пересмотреть взгляды на жизнь, вести здоровый образ жизни, но в интернете информации очень много, он пришел в центр медицинской профилактики, чтобы составить свой индивидуальный план. На что специалисты центра прежде всего обратят внимание?

– Прежде всего мы заполним табличку здоровья, чтобы посмотреть, к какой группе риска относится человек, даже если он ни на что не жалуется. Например, перед нами мужчина сорока лет, утверждающий, что он здоров, пришел для профилактики. В табличке будут выведены оценки факторов риска, которые могут привести его к преждевременной смерти. В специальных квадратиках мы указываем пол, возраст, вес, наличие холестерина, курит – не курит. И важно, в каком возрасте умерли, если это случилось, и от каких заболеваний его родители или ближайшие родственники. Если негативных факторов набирается достаточно, это может свидетельствовать о том, что в течение 5-10-20 лет у человека есть риск развития инфаркта или инсульта или даже умереть преждевременно. Возможно, будут выявлены и другие основные факторы риска, которые будут тесно переплетены с онкологией, гастрозаболеваниями и болезнями дыхательных путей. Но наша задача – с помощью популяционной профилактики уберечь человека от инфарктов и инсультов, ведь когда случится катастрофа, может быть все слишком поздно.

– Что является самым главным врагом здоровья?– Курение, которое разрушает сосуды. Каждый второй курильщик имеет повышенное артериальное давление. Страдают и те, кто является пассивным курильщиком, то есть дышит одним воздухом в помещении, где курят.

Соль, ее необходимо минимизировать, лучше вообще ничего не солить, просто класть в еду определенные специи, которые делают пищу не пресной. Соль попадает к нам в организм ведь не только в виде отдельного продукта, она содержится практически в любой пище, которую мы едим каждый день, начиная от хлеба и заканчивая фруктами, я уже не говорю о колбасах, полуфабрикатах, соленых орешках, сухариках. Если злоупотреблять подобной пищей, это обернется развитием отеков, проблемами в работе почек из-за их перегрузки, высоким артериальным давлением у гипертоников или людей, склонных к повышенному давлению. Постоянная жажда, потливость, повышенная нервная возбудимость, частое мочеиспускание – все это свидетельствует об избыточном содержании натрия в организме. Уберите этот продукт из организма и посмотрите через месяц, будет ли эффект, и если да – двигайтесь в этом направлении.

Лишний вес. Ожирение способствует развитию массы заболеваний, в том числе относящихся к категории сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Холестерин, который образует холестериновые бляшки на стенках сосудов. Диеты, движение, прогулки – снижайте вес всеми разумными способами, не доходя, конечно, до фанатизма.

И главное – нужно помнить, что медицина отвечает только за 10 процентов вашего здоровья. Половина – 50 процентов, мера ответственности самого человека, 20 процентов приходится на генетику, и 20 процентов связаны с социально-экономическими условиями.

– А если проблема уже началась, что будет свидетельствовать о том, что немедленно нужно идти к врачу или вызывать скорую?

– Отеки, одышка, стабильная стенокардия, при которой возникают приступообразные боли за грудиной, провоцируемые определенными нагрузками, – все это, скорее всего, уже свидетельствует об ИБС (ишемической болезни сердца) – органическом и функциональном поражении миокарда, вызванном недостатком или прекращением кровоснабжения сердечной мышцы. ИБС является самой распространенной в мире причиной внезапной смерти, в том числе лиц трудового возраста.

Поэтому ни в коем случае не стоит пренебрегать диспансеризацией, возьмите себе это за железное правило. Мужчинам после 40, а женщинам после 50, после наступления менопаузы, обязательно сдавать общеклинические анализы, ЭКГ, а также измерять артериальное давление, даже если у терапевта цифры были в норме. Ведите дневник АД, попросите домашних перепроверять давление, помните, что при очень высоком давлении человек может чувствовать себя хорошо. Тем более если вам поставлен диагноз «гипертония», которая может быть симптомом не одного тяжелого заболевания. В зависимости от того, что мы выявляем на первичном уровне – на ЭКГ или ЭХО КГ, мы идем дальше по анализам, проверяем почки, сдаем на микроальбуминурию – процентное соотношение белка в моче.

Любопытно, но статистика показывает, что люди, входящие в зону среднего и низкого риска, чаще получают инфаркты, чем те, кто входит в зону высокого риска. Видимо, это связано с повышенной ответственностью последних к своему здоровью, к рискам, которые могут моментально привести к катастрофам.

– Почему пожилым людям с повышенным давлением все чаще рекомендуют довольно недешевый кардиомагнил, а не аспирин кардио, чем они отличаются?

– Аспирин кардио относится по фармакологическим свойствам к НПВС (нестероидные противовоспалительные средства). В состав таблетки аспирин кардио входят ацетилсалициловая кислота в дозе 100 и 300 мг и вспомогательные вещества, которые не оказывают лечебного эффекта, но необходимы для изготовления препарата. Применение ацетилсалициловой кислоты в дозе 100 мг оказывает антиагрегантное и антитромботическое действие. Сверху таблетка покрыта специальной оболочкой, которая растворяется только в просвете кишечника. Оболочка защищает желудок от повреждающего (ульцерогенного) действия аспирина. Это особенно актуально для людей, страдающих язвенной болезнью и гастритом.

Кардиомагнил, как и аспирин кардио, также является представителем нестероидных противовоспалительных средств, так как основная составляющая – все та же ацетилсалициловая кислота. Ее содержание 75 мг или 150 мг (кардиомагнил форте). У кардиомагнила нет защитных оболочек, он имеет в своем составе магний в виде гидрооксида по 15,2 или 30,39 мг. Гидрооксид магния, обволакивая слизистую желудка, оказывает защитное действие, предотвращая развитие неприятных ощущений и раздражения, которые может вызывать ацетилсалициловая кислота. Вспомогательные вещества – целлюлоза и крахмал.

– Как долго должен находиться человек, перенесший сердечную катастрофу, то есть инфаркт, под наблюдением кардиолога?

– Если инфаркт осложненный, то, как правило, кардиологи оставляют наблюдение на себя. В иных случаях по правилам диспансерного наблюдения человек, перенесший инфаркт, передается участковому терапевту. Хотя если пациент чувствует недомогание с сердцем, он может постучаться и попросить направление к кардиологу, отказа, конечно же, не будет.

Марина ЩЕРБИНИНА