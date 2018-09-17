Александр Лейфрид слагает депутатские полномочия

20 сентября на первом в новом политическом сезоне сессионном заседании Госсовета Коми будут прекращены полномочия депутата Александра Лейфрида.

Напомним, в повестке дня заседания уже значился вопрос о досрочном сложении полномочий депутата – лидера фракции ЛДПР Михаила Брагина. В понедельник стало известно, что вакансий образуется не одна, а две – соответствующее заявление в республиканский парламент подал и бывший руководитель «ЛУКОЙЛ-Коми», член «Единой России» Александр Лейфрид. Такое решение он принял в связи с отъездом из республики – в марте Александр Лейфрид получил новое назначение в центральном аппарате ПАО «ЛУКОЙЛ».

Региональным отделениям партий «Единая Россия» и ЛДРП, по спискам которых в парламент Коми прошли Александр Лейфрид и Михаил Брагин, предстоит в течение двух недель представить в республиканский избирком кандидатуры им на замену.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА из архива «Республики»