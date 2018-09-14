В Сыктывдине прошли пятые Налимовские чтения

Музей истории и культуры Сыктывдинского района стал местом проведения очередных, V Налимовских чтений. 13 сентября здесь собрались ученые и деятели культуры из Москвы и Сыктывкара.

Уроженец села Выльгорт, выходец из крестьян Василий Петрович Налимов сумел получить высшее образование и стал одним из лучших знатоков языка, фольклора, традиционной культуры коми и стоял у истоков формирования коми интеллигенции. Его сын – Василий Васильевич Налимов – известный советский и российский математик и философ, профессор МГУ.

В 1933 году Налимов-старший был арестован по «делу Союза освобождения финно-угорских народностей», ему предъявили обвинение в организации общества, целью которого было отторжение от СССР части северных земель и присоединение их к Финляндии. В 1933-1935 годах Василий Налимов отбывал ссылку под Норильском и упорно добивался признания своей невиновности. Ему удалось оправдаться, его освободили и восстановили в должности. В 1938 году был обвинен в шпионаже в пользу Финляндии и подрывной деятельности. Во время допросов ученый отстаивал свою невиновность, не соглашался с выдвинутыми против него обвинениями. В конце 1939 года профессор Налимов умер в изоляторе сыктывкарской тюрьмы, согласно медицинскому заключению у него было обнаружено 12 болезней. В 1960 году он был реабилитирован по настоянию его сына, который сам в это время только вернулся из сталинских лагерей. Василий Васильевич Налимов арестовывался дважды по 58 статье – в 1936 и 1949 годах и был сослан в вечную ссылку в Казахстан.

Традиция проведения Налимовских чтений, посвященных научной династии Василия Петровича и Василия Васильевича Налимовых, была заложена в декабре 1999 года, когда в Сыктывкарском госуниверситете и Музее культуры и истории Сыктывдинского района Республики Коми прошли первые Налимовские чтения.

В ходе IV Налимовских чтений обсуждались вопросы передачи наследия Василия Васильевича Налимова, в том числе его богатейшей библиотеки, архива и личных вещей в дар Республике Коми, создания документального фильма о династии Налимовых, новые проекты музейных экспозиций.

В этот раз в гости в Республику Коми приехали научный сотрудник МГУ, соавтор и вдова Налимова-младшего Жанна Дрогалина, кинопродюсер Ирина Смолко, кинорежиссер Юлия Шумская.

В чтениях также принимают участие руководитель Музейного комплекса СГУ имени Питирима Сорокина доктор культурологии, профессор Майя Бурлыкина, доктор исторических наук, профессор Виктор Семенов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник сектора этнографии ИЯЛИ КНЦ УрО РАН Валерий Шарапов, директор Национального музея Коми кандидат исторических наук Ирина Котылева, заведующая отделом Национальной галереи республики Надежда Беляева, директор Центра «Наследие» имени Питирима Сорокина Ольга Кузиванова и руководитель Клуба ученых – уроженцев Сыктывдинского района Евгения Шеболкина.

Евгения Шеболкина является соавтором проекта «Налимовские чтения», посвященного творческому наследию Налимовых, уроженцев села Выльгорт Сыктывдинского района.

Лина ПЕРОВА