Все краски мира от заполярной Воркуты

Воркутинской Детской художественной школе исполнилось 50 лет. В честь юбилея в Воркутинском выставочном зале открылась выставка, на которой представили и картины мастеров, и тех, кто только постигает школу живописи и графики. Выставка посвящена и юбилею «художки», и 75-летию города.

Сегодня в числе выпускников школы – 13 стипендиатов министерства культуры, правительства и главы Коми, 12 победителей общероссийского конкурса «Молодые дарования России» федерального министерства культуры, восемь обладателей премии президента страны для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Творческие достижения заполярной школы хорошо известны и на международном уровне. Юные художники неоднократно становились лауреатами шести всемирных выставок детского искусства в Берлине, четырех всемирных аналогичных фестивалей в Вашингтоне, четырех международных детских художественных выставок в Японии, международного конкурса детского и юношеского искусства «Невская палитра» в Санкт-Петербурге, на международном фестивале в Донецке «Подводные фантазии», всероссийском фестивале детского и молодежного творчества «Сияние Севера» под эгидой Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, международном межрегиональном открытом конкурсе детского и юношеского изобразительного искусства «Мир, в котором мы живем» в Сыктывкаре и других.

Многократно воспитанники школы становились победителями и призерами молодежных Дельфийских игр России, а также Дельфийских игр государств – участников СНГ, первых Европейских молодежных Дельфийских игр. В числе их наград шесть золотых медалей, четыре серебряные, пять бронзовых и десять специальных дипломов Национального Дельфийского совета России.

В этом году Дельфийские игры России проходили 20-25 апреля во Владивостоке. Делегацию Республики Коми на них представляли Настасья Нифантова и Мария Александрова вместе со своим педагогом, директором воркутинской Детской художественной школы Сергеем Гагаузовым.

– Это самый высокий по своему уровню конкурс профессионального мастерства, поэтому стать в нем призером или дипломантом довольно сложно, – подчеркнул Сергей Гагаузов.

По итогам конкурса в номинации «Изобразительное искусство» (14-17 лет) Настасья Нифантова награждена серебряной медалью, работы Марии Александровой отмечены специальным дипломом Национального Дельфийского совета России «За единство стилистического решения».

Художественные работы учеников школы представлены в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Российском фонде культуры, в музеях искусств Берлина, Вашингтона, Мюнхена и Битолы (Македония). Юные художники постоянно участвуют в творческих мастерских пленэрах, проводимых Министерством культуры России. Их работы выставлялись в Конгресс-зале ЮНЕСКО в Париже, на четырех всероссийских выставках стипендиатов-художников, а также их преподавателей в Москве, проходивших в рамках Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», на фестивале «Молодая российская культура в Италии».

В школе работает небольшой, но очень высокопрофессиональный коллектив молодых преподавателей. Все они бывшие выпускники воркутинской художественной школы. Сергей Гагаузов возглавляет коллектив более 20 лет, он дважды лауреат общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств в Российской Федерации», заслуженный работник республики, заслуженный работник культуры России, сегодня избранный депутатом в Госсовет Коми по Северному округу.

Как сообщил директор школы «Республике», в ноябре в честь юбилея его любимой «художки» в Национальной галерее Коми состоится выставка его работ, дополненная работами воспитанников школы.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото предоставлено Сергеем Гагаузовым