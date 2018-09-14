Победный вояж «Ники»

12-13 сентября женская баскетбольная команда «Ника» из Сыктывкара провела товарищеские встречи с московским клубом «МБА-2». Игры прошли в столице России и закончились победами клуба из Коми.

Первый поединок завершился уверенной победой «Ники» со счетом 69:51. Игровую практику получили все баскетболистки, а самой результативной с 20 очками стала Екатерина Рябова. Победа во второй контрольной игре далась сложнее. Перед четвертой десятиминуткой сыктывкарки вели 58:45, но в последнем отрезке матч перешел в овертайм при счете 69:69. Дополнительное время по обоюдному согласию тренеров длилось также десять минут. В овертайме «Ника» на характере вырвала победу со счетом 90:89.

«Четыре дня мы тренировались без перерыва, так что в концовке встречи все же начала сказываться усталость у игроков основы, поэтому больше игрового времени получили запасные. Ничего страшного в минимальной разнице не вижу, наоборот, такие матчи куда полезнее, чем игры «в одну калитку», – приводит слова главного тренера «Ники» Дмитрия Шумихина клубная пресс-служба.

«Ника» уже вернулась в Сыктывкар, где продолжает подготовку к первому этапу Кубка России, который пройдет в столице Коми с 22 по 26 сентября. Первым соперником сыктывкарок будет «Енисей-2» из Красноярска.

Ярослав СЕВРУК

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