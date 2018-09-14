Искрометный взлет «Золотых ласточек»

С блистательного спектакля «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса в Государственном театре оперы и балета Коми начал свое шествие балетный фестиваль финно-угорских народов и регионов «Зарни джыджъяс» («Золотые ласточки»). Фестивалем в театре открывается 61-й сезон, который в этом году будет полон сюрпризов и ярких музыкальных встреч.

«Золотые ласточки» начали свою историю в 1997 году, на некоторое время фестиваль уходил из театральной афиши, но с 2014 года его периодичность стала стабильной. С тех пор балетный марафон, в который вовлечены яркие коллективы, представляющие театры финно-угорского содружества, ежегодно собирают в Сыктывкаре полные залы поклонников и ценителей хореографического искусства.

Жемчужина мировой балетной классики, созданная по мотивам одноименного романа Сервантеса, впервые была поставлена в 1869 году на сцене Большого театра Мариусом Петипа. Сегодня это один из самых популярных балетов в репертуаре многих театров мира. Неслучайно эту постановку называют самым балетным балетом в истории танцевального искусства.

Эту мысль озвучил на открытии фестиваля знаток и большой ценитель балета председатель Союза композиторов Республики Коми Михаил Герцман, который напомнил зрителям, что к рождению фестиваля «Зарни джыджъяс» причастен молодой балетмейстер Иван Паршагин. Родом он из Чебоксар, по окончании Ленинградской консерватории приехал в Сыктывкар. Талантливый хореограф-постановщик за не очень продолжительную работу в театре и вообще за свою непродолжительную жизнь сделал много всего яркого, оставившего след в балетной истории республики. Это и фестиваль, и постановка «Дон Кихота» на сыктывкарской сцене, которую хорошо помнят зрители тех лет.

Впервые же в столице Коми балет по хореографии Мариуса Петипа поставила Людмила Бордзиловская. Спектакль, открывающий «Золотые ласточки», два года назад поставила Наталья Терентьева, новый главный балетмейстер театра Марианна Рыжкина внесла в эту постановку некоторые корректировки.

Михаил Герцман отметил, что нынешний фестиваль «Золотые ласточки» полон загадок, а относительно балета «Дон Кихот» подчеркнул, что он «поразительный».

– Не сказал бы, что здесь та музыка, которую стоит слушать в симфоническом оркестре, но в хореографии, соединенная с идеями Александра Горского, это идеальное воплощение, как нужно танцевать под такую музыку. Балет «Дон Кихот» – это настоящее театральное счастье, – пригласил он зрителей к соучастию в торжестве.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева напомнила, что первым главой республики, поддержавшим идею фестиваля «Зарни джыджъяс», был Юрий Спиридонов. Нынешний фестиваль поддержан грантом от главы республики Сергея Гапликова, поведала Надежда Дорофеева, пожелав зрителям самых высоких эмоций от встреч с прекрасным.

Несмотря на то что балет «Дон Кихот» в постановке Натальи Терентьевой несколько раз шел на сцене в двух последних театральных сезонах, зал на открытии фестиваля был полон. Что неудивительно, учитывая привлекательность, легкость и обаяние его героев, а также целый сонм страстных испанских танцев. Добавьте к этому легкость, когда артисты раскрывают яркие, а порой и просто забавные характеры своих героев, которые вместе с Сервантесом переносят зрителей в Испанию. Правда, если у Сервантеса благородный странствующий рыцарь – фигура ключевая, то в балете этот герой (Евгений Гаврилов) в сопровождении лукавого и вороватого пухляка Санчо (Василий Куратов) – добрый помощник влюбленных Базиля (Роман Миронов) и Китри (Наталья Супрун), которых всячески стремятся разлучить.

По окончании балета зрители восторженно приветствовали вышедших на поклон артистов. Как сообщили в пресс-службе театра, высокую оценку спектаклю дал и впервые приехавший из Краснодара балетный критик Александр Геннадьев. В числе исполнителей он особенно выделил Рината Бикмухаметова, танцевавшего партию Эспады.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА