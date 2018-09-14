«Союз неравнодушных сердец» помогает одаренным детям

Реестр благотворительных организаций, работающих в приоритетных направлениях благотворительной деятельности в Республике Коми, пополнился. Теперь в него помимо детского благотворительного фонда «Сила добра» включен Коми республиканский благотворительный фонд поддержки талантливых детей «Союз неравнодушных сердец» (Андрея и Ольги Пятковых).

Такое решение принял общественный совет при министерстве труда, занятости и социальной защиты республики. Реестр формируется в соответствии с региональным законом «О государственной поддержке благотворительной деятельности на территории Республики Коми».

Руководители фонда подробно рассказали общественникам о реализованных мероприятиях и проектах, направленных на поддержку талантливых детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, сирот и детей из многодетных семей. Андрей и Ольга Пятковы отметили, что целью своей организации видят оказание помощи одаренным детям, в том числе из сельской глубинки, в раскрытии творческого или спортивного потенциала.

В настоящее время «Союз неравнодушных сердец» приступил к реализации социального проекта «Театр – за равные возможности», который победил в первом конкурсе Фонда президентских грантов и получил поддержку в размере около 494 тысяч рублей. С сентября 2018 года по май 2019-го артисты выездного театра Сыктывкара посетят с детскими спектаклями специальные коррекционные школы-интернаты в шести районах республики. Всего дети увидят 42 театральных представления на воспитательно-просветительские темы – безопасности, здорового образа жизни, краеведения, этикета и семейных ценностей.

– Все спектакли интерактивные, адаптированы с учетом возраста и особенностей здоровья детей. Подобных детских спектаклей на сценах традиционных театров региона не увидишь, поэтому наш проект для республики можно назвать уникальным. Познавательный материал в спектаклях поможет «особенным» детям лучше узнать окружающий мир и адаптироваться в нем, – рассказала руководитель проекта Ольга Пяткова.

В рамках проекта профессиональные актеры театра также проведут для детей мастер-классы по актерскому мастерству и сценическому движению. На этих занятиях юные участники проекта «Театр – за равные возможности» смогут раскрепоститься, обрести уверенность, ощутить в себе творческий потенциал и желание его развивать.

Лина ПЕРОВА