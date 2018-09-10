Реконструкция моста через реку Човъю завершается

7 сентября мэр столицы Коми Валерий Козлов проинспектировал ход реализации второй очереди проекта по реконструкции моста на автомобильной дороге Сыктывкар – Эжвинский район. Сити-менеджер остался доволен выполнением работ и убежден, что объект сдадут в эксплуатацию вовремя – до 31 октября.

По сообщению пресс-службы администрации Сыктывкара, протяженность нового моста составит 103 метра, вместе с подъездными путями – порядка 650 метров.

Как проинформировал столичного градоначальника главный инженер ОАО «Комистроймост» Юрий Костин, на данный момент готовность второй очереди составляет 85 процентов. Завершен монтаж конструктивных элементов сооружений моста, выполнен основной объем работ по отсыпке и гидроизоляции конусов, укреплению откосов. Подготовлено основание под асфальтирование моста и подъездов к нему.

– На следующей неделе подрядчик планирует приступить к укладке асфальта, установке ограждений и опор освещения. Сомнений по срокам нет, по контракту мост должен быть сдан до 31 октября. Но на сегодня работы идут с опережением графика, – прокомментировал строительство пресс-службе администрации Сыктывкара Валерий Козлов.

Градоначальник подчеркнул, что после реконструкции мост через реку Човъю будет четырехполосным, что в перспективе позволит расширить трассу Сыктывкар – Эжвинский район. Первую очередь моста ввели в эксплуатацию в сентябре 2016 года. Стоимость составила 173 миллиона рублей. Стоимость реализации второго этапа реконструкции моста – 125,9 миллиона рублей, из них 66 миллионов выделено из средств бюджета Сыктывкара и 60 – из средств республиканской казны.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара