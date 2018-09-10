Перспективы для тех, кто выбрал немецкий

В новом учебном году Немецкий культурно-деловой центр Республики Коми намерен продолжить и расширить проект «Выбираем немецкий», стартовавший в прошлом году в некоторых детских садах и школах Сыктывкара и других муниципалитетах региона.

Как рассказал директор немецкого культурно-делового центра Олег Штралер, толчком к разработке этого проекта послужило то, что с каждым годом число изучающих немецкий язык в республике сокращается. Основная причина этого – в неосведомленности родителей и самих учащихся о немецком языке, его статусе и использовании в Европе, о возможностях, которые предоставляет правительство Германии для продолжения обучения в немецких образовательных учреждениях. Также недостаточно информации о работе организаций российских немцев по обучению немецкому языку, о программах, стажировках, проектах, а главное – о реальных возможностях участия в них в республике. Иными словами, знание немецкого языка открывает широкие перспективы, о которых соотечественники мало знают.

Потому, когда перед учениками и их родителями встает выбор изучаемого иностранного языка в рамках школьной программы, подавляющее большинство выбирает английский как универсальное средство общения и продолжения образования в Европе или Америке. И привилегии любому языку приводят в конечном счете к тому, что он начинает вытеснять все остальные языки во всех сферах.

Поэтому в 2017 году Немецкий культурно-деловой центр Республики Коми поставил цель мотивировать детей и их родителей, на изучение немецкого языка. Для этого был разработан проект под названием «Выбираем немецкий», который выиграл грант минэкономразвития республики. Команду участников проекта представили прежде всего учащиеся школ Сыктывкара и этнокультурной школы при центре. 18 волонтеров объединились в немецкий этнокультурный молодежный отряд (НЭМО) и с энтузиазмом взялись за разработку программы интерактивных этнокультурных мероприятий с использованием немецкого языка. За год состоялось 12 встреч и семейных вечеров с воспитанниками детских садов и родителями, учащимися первых и шестых классов школ, в которых еще сохранилось изучение немецкого языка. Это были школы Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Емвы, сел Визинга, Выльгорт и Дутово. Участниками мероприятий стали более 400 человек.

В ходе занятий в игровой интерактивной форме участники НЭМО вовлекали ребят в занимательное путешествие в мир немецкой культуры, языка, искусства, архитектуры, кулинарии и быта. В результате этих встреч многие сделали осознанный выбор в пользу изучения немецкого языка. В рамках проекта немецкий культурно-деловой центр организовал восемь этнокультурных кружков с изучением немецкого языка в детских садах и школах тех муниципалитетов, которые приняли участие в мероприятиях, а также на базе самого центра. Заниматься в этих кружках изъявили желание 87 детей.

– Сейчас мы работаем над совершенствованием программы мероприятий для продолжения реализации проекта в будущем, – рассказал «Республике» Олег Штралер. – С этой целью совместно с Гёте-институтом планируется проведение семинара по преподаванию немецкого языка для дошкольников и младших школьников, заказаны и получены от Международного союза немецкой культуры восемь комплектов методических материалов «Deutsch mit Sсhrumdi» и шесть комплектов музыкальных инструментов. Благодаря этому проекту мы видим, как меняется отношение к немецкому языку у детей, какой интерес вызывает культура российских немцев.

По словам Олега Штралера, благодаря проекту дети могут не только учить язык при немецких обществах, но и активно участвовать в конкурсах немецкого языка, летом заниматься на языковых площадках, участвовать в этнокультурном лагере «Киндерланд», которому в этом году исполняется уже 20 лет. А впоследствии молодые люди могут участвовать в деятельности немецкой молодежной организации «WIR».

В сентябре в рамках проекта «Выбираем немецкий» стартует конкурс для учащихся школ республики по немецкому языку. Десять победителей конкурса поедут в Санкт-Петербург на неделю для участия в лингвистическом проекте.

Галина ГАЕВА

Фото euromag.ru