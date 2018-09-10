Новый памятник воинам на Верхней Ижме

В селе Изваиль Ухтинского района открыли памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Населенный пункт, проводивший на фронт четверть населения, наконец обрел памятный знак, сообщает пресс-служба администрации Ухты.

На церемонии открытия монумента мэр Ухты Магомед Османов озвучил главные цифры:

– Из чуть более 200 жителей Изваиля на фронт ушло 45, а вернулось всего 20. Война стала личной драмой каждой семьи.

Но помнят здесь и участников Гражданской войны, героев обороны «Изваильской крепости» – этой яркой вехе посвящено сразу два памятных знака, которые теперь находятся в одном месте.

Первый памятник изваильским партизанам открыли в 1957 году, второй – в 1989-м. Разницу мотивов объяснил Александр Тимушев, художник и один из авторов нового памятника партизанам. Оказалось, что старый увековечил имена погибших – 12 человек, а новый посвятили всем участникам тех событий – 47-ми. Вместе с ними теперь стоит и памятник погибшим в Великой Отечественной войне.

Председатель Ухтинского совета ветеранов, выступившего инициатором установления таких монументов во всех селах и деревнях Верхней Ижмы, Виктор Лебедев рассказал, что установку памятника профинансировали из средств некоммерческого благотворительного фонда «Социальная поддержка пенсионеров» ООО «Газпром трансгаз Ухта», куда в рамках марафона «Мы – наследники Великой Победы» перечисляют средства сотрудники предприятия.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Ухты