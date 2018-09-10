Участок дороги Ираёль – Каджером откроют в сентябре

В Коми строительство автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участке Ираёль – Каджером протяженностью 45,62 километра планируется завершить в сентябре, сообщает пресс-служба главы региона.

На участке выполнено устройство земляного полотна, подстилающего слоя из песка и всех металлических водопропускных труб, а также 44 километра щебеночного основания, уложено 43 километра нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и 24,5 километра щебеночно-мастичного асфальтобетона. Завершаются укрепительные работы на откосах автомобильной дороги.

Ведутся работы на мосту через реку Бадья: завершено устройство пролетных строений и их гидроизоляция, бетонирование шкафных стенок, идет устройство габионных конструкций конуса моста.

Автомобильная дорога Малая Пера – Ираёль – Каджером свяжет столицу региона с населенными пунктами Печорского района. Ввод в эксплуатацию обеспечит круглогодичное устойчивое автомобильное сообщение с 11 муниципалитетами республики. К 2026 году участок в составе автомобильной дороги планируется к передаче в федеральную собственность.

– К 2020 году в Коми необходимо обеспечить строительство и капитальный ремонт не менее 107 километров автодорог. Это одна из приоритетных задач, обозначенных в «апрельских поручениях» Сергея Гапликова, – отметил и.о. министра строительства и дорожного хозяйства республики Коми Андрей Крикуненко.

Напомним, в октябре 2017 года Сергей Гапликов принял участие в торжественной церемонии открытия движения по участку Малая Пера – Ираёль автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар (34,5 километра).

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы минстроя Коми