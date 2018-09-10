На выборах в Госсовет лидировали единороссы

9 сентября в Коми прошли дополнительные выборы в парламент республики и представительные органы местного самоуправления.

По итогам 17 избирательных кампаний по выборам в органы государственной власти и органы местного самоуправления замещались одна выборная должность и 71 депутатский мандат, пять из которых – в Государственный Совет Республики Коми, 66 – в представительные органы муниципальных образований.

Предварительные итоги голосования Избирательная комиссия Коми обнародовала на своем сайте ранним утром в понедельник, а днем председатель избиркома Дмитрий Митюшев провел пресс-конференцию, на которой представил окончательные, но пока неофициальные цифры (официальными результаты будут считаться после того, как соответствующие решения примут окружные и территориальные комиссии).

Напомним, дополнительные выборы депутатов Госсовета Коми VI созыва были объявлены в связи с досрочным прекращением полномочий Марины Истиховской, Игоря Терентьева, Натальи Паншиной, Виктора Поляхова и Альмира Бадыкова и прошли по пяти одномандатным избирательным округам: Академическому №2, Северному №5, Печорскому №8, Приполярному №9 и Ираёльскому №10. На пять депутатских мандатов претендовали 23 кандидата. Все они были выдвинуты избирательными объединениями.

В среднем электоральная активность составила 13,02 процента избирателей. В большинстве округов победили кандидаты от «Единой России».

По Академическому избирательному округу №2 (часть Сыктывкара) с результатом 33,79 процента победу одержал Сергей Усачев, выдвинутый Коми региональным отделением «Единой России». Своего конкурента – представителя КПРФ Станислава Штралера он опередил всего на 183 голоса. При этом явка избирателей в этом округе оказалась беспрецедентно низкой и составила 8,02 процента. Для сравнения: на дополнительных выборах по Эжвинскому округу в 2012 году явка составляла 18 процентов. Дмитрий Митюшев объяснил это крайне неудачным для выборов временем – в ясное солнечное воскресенье народ вместо избирательных участков потянулся в лес по грибы и на дачи копать картошку.

По Северному избирательному округу №5 (часть Воркуты) выдвиженец «Единой России» Сергей Гагаузов заручился поддержкой 35,99 процента избирателей. Явка составила 7,06 процента. Здесь свою отрицательную роль как раз сыграла плохая погода: 9 сентября в Воркуте выпал первый снег.

Немного активнее оказались избиратели Печорского округа №8 (часть Печоры и Вуктыл): 14,03 процента. С результатом в 34,78 процента здесь победила единоросс Марина Карельская.

Наивысшую же явку продемонстрировали жители Приполярья: в Приполярном округе №9 (Усинск и Усть-Цилемский район) на выборы пришли 17,7 процента избирателей. Самыми активными оказались устьцилемы. 43,15 процента голосов избирателей получила Екатерина Дьячкова, кандидат от КПРФ. Победу она буквально вырвала у кандидата от «Единой России» Сергея Макарова. Причем по числу голосов в Усть-Цилемском районе единоросс был вне конкуренции, однако усинских избирателей оказалось больше и они предпочли представителя компартии. В итоге Екатерина Дьячкова опередила Сергея Макарова всего на 181 голос.

По Ираёльскому округу №10 (Сосногорск и Ижемский район) явка избирателей составила 16,08 процента, здесь также победителем вышел представитель «Единой России» – с результатом в 37,29 процента голосов лидировал Алексей Чупров.

Мандаты победителям выборной кампании будут вручены на первом в новом политическом сезоне сессионном заседании Госсовета РК 20 сентября. Но при этом появится еще одна вакансия в связи с досрочным сложением депутатских полномочий Михаила Брагина. В течение двух недель ЛДПР, по списку которой был избран Брагин, должна представить в Избирком Коми кандидатуру на освободившийся мандат.

16 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления прошли на территориях 12 муниципальных образований: городов Вуктыл, Усинск, Ухта, районов Ижемский, Княжпогостский, Корткеросский, Печорский, Прилузский, Сосногорский, Троицко-Печорский, Усть-Вымский, Усть-Цилемский. По предварительным итогам голосования выборная должность и все 66 депутатских мандатов замещены.

В выборах в органы местного самоуправления участвовали 152 кандидата. Из 29 самовыдвиженцев победу одержали 11 кандидатов. От «Единой России» было выдвинуто 63 кандидата, 40 из них получили наибольшее количество голосов избирателей. По 13 кандидатов выдвинули КПРФ и «Справедливая Россия», но итоги разные: у коммунистов семь мандатов, у эсеров – три. Из 32 кандидатов от ЛДПР победителями стали пятеро.

Коми республиканское отделение партии «Российский объединенный трудовой фронт» выдвинуло одного кандидата, который оправдал надежды партийцев. А вот выдвиженец «Партии возрождения России» необходимую для избрания поддержку избирателей не получил.

Что касается жалоб, то их в день голосования поступило три. Первая – от жителя Нижегородской области, имеющего регистрацию по месту пребывания в Сыктывкаре. Гражданину разъяснили, что по закону республики голосовать на выборах в Госсовет Коми можно, только будучи зарегистрированным по месту жительства в данном регионе. В Жешарте один из избирателей пришел на участок для голосования с ксерокопией паспорта, и члены избирательной комиссии попросили его предъявить оригинал, что он и сделал, а затем подал жалобу. Глубокой ночью в ТИК Усинска поступила жалоба на нарушение прав наблюдателя. Ее рассмотрят во вторник на заседании ТИК перед подведением итогов голосования.

Галина ВЛАДИС

Фото komi.er.ru