Визит в промышленную столицу

Глава Коми оценил благоустройство «северной жемчужины» и поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником

В минувшую пятницу, 7 сентября, глава Коми Сергей Гапликов побывал с рабочей поездкой в Ухте. Программа пребывания в «северной жемчужине» началась с осмотра дворовых территорий города, благоустраиваемых в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщила пресс-служба руководителя региона.

В 2018 году в Ухте будут благоустроены две общественные и 14 дворовых территорий. Еще 11 дворовых проездов приведут в порядок по муниципальной ремонтной программе. Глава Коми проверил, как ведутся работы в поселке Дальний и на улице Ленина в Ухте.

А вот набережная Газовиков будет благоустроена к 100-летию республики. Сергей Гапликов ознакомился с концепцией этого проекта, инициатором которого выступило ООО «Газпром трансгаз Ухта». Общий объем финансирования – 450 миллионов рублей.

Благоустраиваемый участок набережной реки Чибью имеет общую протяженность два километра. Основная концепция парка – непрерывность. Пересечения пешеходных и автомобильных потоков сведены к минимуму, что обеспечивает безопасность маршрутов для прогулок и езды на велосипедах, роликах. С этой же целью пешеходные и велосипедные дорожки будут проходить под существующими мостами, позволяя отдыхающим спокойно гулять, не останавливаясь на пешеходных переходах.

Большая часть пешеходов будет попадать на набережную с другого берега реки. Поэтому проект предусматривает соединение двух набережных несколькими пешеходными мостами. Особое значение имеет соединение мостом набережной Газовиков с набережной Нефтяников напротив школ № 16 и № 20, что позволит детям быстро и безопасно попадать в парк. Часть мостов выполнена в нижнем уровне (в ландшафтной части парка). Это позволит реализовать проект по созданию безбарьерной городской среды.

Глава региона принял участие в благоустройстве одного из любимых мест отдыха ухтинцев – Яблоневой аллеи. Она появилась более 30 лет назад благодаря энтузиазму горожан. Имена всех, кто внес вклад в благоустройство аллеи, выгравированы на табличке камня, установленного в память о добром деле 7 сентября. В этот же день аллея пополнилась новыми деревьями. Их высадили школьники, студенты, ветераны и работники предприятий города.

Аллея благоустроена в рамках соглашения между администрацией Ухты и ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Общий объем финансирования составил порядка 15 миллионов рублей. Проект реализован в два этапа. В прошлом году был уложен асфальт на пешеходные дорожки, смонтирована система уличного освещения и видеонаблюдения, окультурена зеленая зона, высажено 23 яблони и 400 кустарников, установлены арт-объекты, обустроены места отдыха.

В этом году благоустроен новый участок аллеи: установлены скамейки, урны, смонтирована система видеонаблюдения. Также появился новый арт-объект – уличные часы с подсветкой.

Аллею пополнили деревья сирени, рябины, березы, ореха маньчжурского и бархата амурского. С горожанами потрудился и Сергей Гапликов. Вместе с ветераном труда, ровесницей Ухтинского нефтеперерабатывающего завода Валентиной Захаренко руководитель региона высадил сирень.

– Рад, что благодаря нашим социальным партнерам и неравнодушным гражданам города и районы республики приобретают новый внешний вид и радуют жителей нашего северного края. Яблоневая аллея – удивительное, комфортное место, которым будут пользоваться жители города каждый день. Уверен, что подобных мест в нашем регионе будет еще много. Я поздравляю ухтинцев с приобретением такого замечательного уголка. Вместе мы делаем нашу жизнь лучше, – отметил Сергей Гапликов.

Затем глава региона побывал в техническом лицее имени Геннадия Рассохина. В прошлом году это учебное заведение вошло в топ-100 лучших российских школ по профильным направлениям. А в 2018 году Ухтинский технический лицей стал Республиканским ресурсным центром по внедрению современных подходов к развитию инженерного образования.

Лицей открыт в 1991 году на базе Ухтинского индустриального института. Сегодня это одно из ведущих образовательных учреждений республики, где учатся дети с 5 по 11 класс. В 2017-2018 годах лицей по результатам трех туров Международной заочной олимпиады по основам наук занял третье место в рейтинге среди образовательных учреждений России.

На постоянной основе осуществляется процесс обновления материально-технической базы школы. В соответствии с требованиями ФГОС учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой, электронными и цифровыми образовательными ресурсами; классы физики, химии и биологии обеспечены всем лабораторным оборудованием для проведения занятий.

В 2015 году здесь открылся первый в Коми «Газпром-класс» для углубленной профильной подготовки в целях последующего получения высшего образования по специальностям, соответствующим профилю основных видов деятельности ООО «Газпром трансгаз Ухта» и дальнейшего трудоустройства в компанию.

В 2016-2017 годах закуплено оборудование для занятий по робототехнике «Lego Mindstorms EV3». В прошлом году для проведения занятий по 3D-моделированию приобретено оборудование, в том числе 3D-принтер, фрезерный станок с числовым программным управлением, а также домашний планетарий для проведения интерактивных курсов астрономии. В текущем году лицей обзавелся учебным, лабораторным и демонстрационным оборудованием для кабинета физики.

– Выпускники лицея – наши будущие инженеры, которых мы с нетерпением ждем на предприятиях республики. Потребность в таких специалистах сегодня крайне высока, ведь без них, как подчеркивает глава государства Владимир Путин, невозможно обеспечить прорывное развитие страны, конкурентоспособность России, ее технологическую и экономическую независимость. Поэтому и в стратегическом майском указе президента № 204 ключевая роль отведена отрасли образования, модернизации образовательной среды. Ухтинский техлицей имени Рассохина в этом направлении один из лидеров, на которых надо равняться, – отметил глава Коми.

Для учащихся лицея Сергей Гапликов провел небольшой урок и пожелал ребятам добиваться поставленных целей, реализовать свой потенциал, дорожить временем, с пользой для себя и окружающих распоряжаться каждой минутой жизни.

Еще одним объектом, который в ходе своей рабочей поездки в Ухту посетил глава Коми, стала единая система диспетчерского управления АО «Транснефть-Север». С ее помощью компания контролирует и управляет работой технологического оборудования магистральных нефтепроводов «Уса – Ухта» и «Ухта – Ярославль».

В составе системы 28 единиц серверного и 13 единиц активного сетевого оборудования, дублированная технологическая сеть передачи данных на 50 абонентов, два источника бесперебойного питания суммарной мощностью 100 кВт.

Глава отметил важную роль компании в развитии нефтяной промышленности, обеспечении надежной и безопасной транспортировки углеводородного сырья по территории России.

– Коми – нефтегазовый регион. Мы высоко ценим партнерские отношения, которые сложились между правительством республики и руководством ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть-Север». Уверен, совместными усилиями мы добьемся большего, как в нефтяной отрасли, так и в социальной сфере и повышении уровня жизни в республике, – прокомментировал Сергей Гапликов.

В этом году ПАО «Транснефть» отмечает 25-летие. В честь памятной даты в корпоративном музее истории обновилась экспозиция. В торжественной церемонии ее открытия принял участие глава региона.

Вечером состоялся торжественный концерт, посвященный 25-летию со дня образования компании и Дню нефтяной и газовой промышленности. Глава Коми поблагодарил работников отрасли за вклад в развитие трубопроводного транспорта и топливно-энергетического комплекса республики и вручил наиболее отличившимся государственные награды.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru