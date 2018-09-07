Вадим Малыгин готовится к бою с Греческим убийцей

Очередной поединок проведет боец смешанного стиля из Коми Вадим Малыгин. Ему предстоит бой в легчайшей весовой категории (до 61 кг) с канадским спортсменом Крисом Келадесом по прозвищу The Greek Assassin (Греческий убийца) на турнире M-1 Challenge 97 Tatfight 7. Соревнования пройдут в казанском спорткомплексе «Баскет-Холл» 28 сентября.

Для Вадима Малыгина бой с Крисом Келадесом станет седьмым в престижной организации M-1 Global. Первый поединок на турнире в Баку против оппонента из Грузии Ибрагима Наврузова завершился вничью. Затем был нокаут от французского бойца Моктара Бенкаси, две подряд победы над бразильскими спортсменами Денесом Карвальо и Фабрисио Сараффом и два поражения от украинца Александра Доскальчука и очередного бразильца – Рафаэля Диаса.

Греческий убийца будет самым именитым соперником в карьере Вадима Малыгина, ведь за его плечами выступления в лучших организациях мира – UFC и Bellator. Однако сыктывкарец прошел серьезную подготовку. Два летних месяца он провел на родине боевого искусства муай-тай – в Таиланде, где традиционно проводят сборы многие бойцы смешанного стиля, приезжая со всего мира. В лагере Tiger Muay Thai Вадим Малыгин тренировался бок о бок с одними из сильнейших представителей смешанного стиля. Кроме того, файтер поработал и на сборах в Старом Осколе в клубе «Александр Невский».

– После сборов чувствую себя отлично. Я в лучшей форме и готов к войне в рейдже (так в M-1 называется шестиугольная ринг-клетка – авт.). Да, соперник опытный, но меня это нисколько не пугает, а, наоборот, мотивирует, потому что не хочу драться с проходными бойцами. Чтобы расти дальше, нужно побеждать лучших. Психологически полностью уравновешен и сфокусирован на поединке, – прокомментировал «Республике» предстоящую встречу с противником из Канады Вадим Малыгин.

Непосредственно к бою он готовится в Сыктывкаре на базе клуба смешанных единоборств «Север». В подготовке важна не только первоклассная физическая форма, но и грамотная стратегия ведения поединка. Этот аспект Вадим Малыгин детально прорабатывает совместно с тренерским штабом, просматривая предыдущие бои Келадеса, изучая его сильные и слабые стороны.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики» и mixfight.ru