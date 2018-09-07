Память сильнее смерти

В Сыктывкаре появилась мемориальная доска Василию Стрекалову

6 сентября в здании сыктывкарской школы ДОСААФ России открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину столицы Коми Василию Стрекалову. Ветеран ушел из жизни 22 ноября 2017 года, ему было 95 лет.

На церемонии открытия мемориала собрались родные и близкие Василия Стрекалова, руководители ветеранских организаций, будущие защитники Отечества из числа воспитанников сыктывкарской школы ДОСААФ России, а также мэр столицы Коми Валерий Козлов. Председатель Совета ветеранов Сыктывкара Владимир Пыстин первым выступил перед собравшимися, рассказав о боевом и жизненном пути ветерана Великой Отечественной войны:

– Василий Иванович – уникальный человек. Он 47 лет проработал в Сыктывкаре на ответственных должностях. Возглавлял базу хлебопродуктов, был директором ликеро-водочного завода. Выйдя на пенсию, 34 года возглавлял ветеранскую организацию ЛВЗ.

Владимир Пыстин трогательно рассказал, как Василий Стрекалов рвался на фронт. Его не призывали из-за маленького роста, но он настойчиво стремился защищать рубежи Отечества от «коричневой чумы». В повестке местный военком отказал, поэтому из села Объячево Прилузского района, откуда был родом, он пешком дошел до Кирова, а затем добрался и до Саратова. Служил и воевал в поволжских степях, на Дальнем Востоке, на границе с Японией, в 1943 году – в городе Коломне Московской области, позже – на Украине. Участвовал в штурме Берлина и оставил надпись на здании рейхстага: «Стрекалов из Коми».

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Трудового Красного Знамени и многими другими. После войны Василий Стрекалов женился, работал в селе Айкино Усть-Вымского района после окончания Высшей заготовительной школы. С 1956 года был директором Айкинской базы хлебопродуктов, с 1961-го – председателем правления Усть-Вымского райпотребсоюза, а с 1970-го трудился в Сыктывкаре.

– В прошлом году 1 мая они с супругой Александрой Яковлевной отметили семьдесят лет совместной жизни. Это пример супружеского долголетия. Они воспитали четырех детей. Ни один призывник из Сыктывкара не уходил без его напутствия. До последнего Василий Иванович стремился передавать опыт, 7 ноября еще ездил к Вечному огню, когда пятьдесят призывников отправлялись в армию. Они видели его и запомнят это на всю жизнь. Это важно, потому что когда он уходил на фронт, то знал, что его земляк – первый Герой Советского Союза из Коми (Иван Петрович Марков из села Спаспоруб – авт.). Так создается традиция. Хочу, чтобы будущие солдаты понимали, какое это счастье увидеть и успеть пообщаться с живым участником войны, – отметил Владимир Пыстин.

– Затаив дыхание мы в детстве слушали рассказы ветеранов. Ни одной школы не было в Сыктывкаре, куда бы ни ходил напутствовать детей Василий Иванович Стрекалов. Важно читать о героях не только в книгах, но и иметь возможность пообщаться с ними. Сейчас свидетелей тех событий становится, к сожалению, меньше и меньше. Поэтому спасибо тем, кто еще жив, и светлая память Василию Ивановичу, – сказал руководитель администрации Сыктывкара Валерий Козлов.

Мемориальную доску открыли именно в стенах здания ДОСААФ, потому что будущие воины российской армии проходят здесь подготовку. Об этом сказал руководитель отделения ДОСААФ в Коми Эдуард Мостовой:

– Вместе с Василием Ивановичем мы решали вопросы военно-патриотического воспитания. Он был не просто членом ДОСААФ России, но и в полном смысле слова другом. Считаю для себя большой честью, что был знаком с таким человеком. Наши курсанты всегда слушали его наставнические слова, они доходили до каждого. Это человек широкой души, человек конкретный и занимавший активную жизненную позицию. Он не остался где-то в прошлом, а всегда жил настоящим, это герой современности. Важно, что в беседах он никогда не повторялся, рассказывал всегда новые факты. Это было интересно и поучительно. Память живее смерти. Нам есть чем гордиться.

Право открытия мемориальной доски предоставили дочери ветерана и участнику Великой Отечественной войны Николаю Акимовичу Рочеву.

Ярослав СЕВРУК

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