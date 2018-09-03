Умер Николай Рочев

Межрегиональное общественное движение коми-ижемцев «Изьватас» осталось без лидера.

В последний день уходящего лета ушел из жизни руководитель Межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас» Николай Рочев. Он скончался в Коми республиканской больнице на 56-м году жизни. Лидера «Изьватас» похоронили на родине – в ижемской деревне Гам.

Простились с общественником и в Сыктывкаре. Проводить Николая Рочева в последний путь пришли глава республики Сергей Гапликов, министр национальной политики Галина Габушева, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин, сенатор Валерий Марков. Близкие и коллеги вспоминали его как человека настойчивого и упорного, которому не найти замены.

Учитель географии по образованию, Николай Рочев был заядлым туристом. С 1984 года он руководил пешими, водными, лыжными походами по Ижемскому району, Приполярному Уралу, Тянь-Шаню, Прибайкалью. Бронзовый призер чемпионата России 1996 года по лыжному туризму. Совершил множество альпинистских восхождений, в том числе зимние на ряд вершин Тянь-Шаня. Вместе с Сергеем Семяшкиным в 2008 году совершил по льдам Карского моря лыжный переход Воркута – полуостров Ямал, а в 2010 году в экспедиции на перевал Дятлова участвовал в реконструкции событий 1959 года.

Несколько созывов он избирался депутатом совета Ижемского района. В 2004-2005 годах работал заместителем председателя Ижемского района, а с 2005 по июнь 2007 года – первым заместителем руководителя администрации муниципалитета. В 2010 году на съезде межрегионального общественного движения коми-ижемцев был избран руководителем движения, в 2014 году избран на второй срок. Под его руководством МОД «Изьватас» заявило о себе не только в России, но и на международном уровне, защищая права коми-ижемцев.

Артур АРТЕЕВ

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