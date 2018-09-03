Полпред президента познакомился с Сыктывдином

Третьего сентября в Коми с рабочей поездкой побывал полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Это уже третий его визит в республику. На сей раз полпред познакомился с учреждениями образования, здравоохранения и культуры Сыктывдинского района.

В сопровождении главы Коми Сергея Гапликова и членов правительства региона высокий гость посетил республиканский агропромышленный техникум, санаторий и детский сад в селе Лэзым, а также Финно-угорский этнопарк.

Каждую свою поездку в регионы СЗФО Александр Беглов начинает с возложения цветов к мемориалам погибших в Великой Оте-чественной войне. Не изменил своей традиции полпред и на этот раз – вместе с главой Коми возложил букет бордовых роз к мемориалу «Аллея Славы Героев Советского Союза – уроженцев Коми АССР». Мемориал расположен на территории Коми республиканского агропромышленного техникума.

Позже в ходе встречи полпреда с лидерами волонтерских молодежных движений директор агротехникума Светлана Савинова рассказала, как родилась идея создания Аллеи Славы и как она воплощалась. В апреле прошлого года в кабинет директора пришли активисты волонтерского движения «Востым» и предложили создать такой мемориал.

– По правде сказать, у нас не было уверенности, что мы успеем воплотить этот проект, уж слишком мало было времени, – призналась Светлана Савинова. – Но все получилось. Предложение поддержал глава Коми Сергей Гапликов, финансовую помощь в благом деле оказали многие предприятия и учреждения, и спустя четыре месяца, 1 сентября 2017 года, состоялось торжественное открытие мемориала.

Александр Беглов поддержал предложение Сергея Гапликова присвоить агропромышленному техникуму имя одного из героев Николая Оплеснина, выпускника этого старейшего в республике учреждения профессионального образования, основанного в далеком 1922 году по личному распоряжению Ленина.

Галина ВЛАДИС

Фото БНК