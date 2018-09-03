Сергей Гапликов напутствовал лицеистов

В День знаний глава Коми поздравил учащихся и педагогов одного из престижных учебных заведений региона – республиканского Физико-математического лицея-интерната. На торжественной линейке руководитель региона пожелал детям гордо нести знамя полученного в Коми образования.

Перед приездом Сергея Гапликова вокруг учебного заведения царила обычная праздничная суета. Громко командуя, как лучше встать, у фасада старшеклассников выстраивал приглашенный фотограф. Никто из них и не подозревал о визите первого лица региона. Готовясь загодя, высокого гостя в актовом зале ждали дети помладше.

Чтобы встретить главу, первыми на крыльце появились один из основателей лицея – сенатор Валерий Марков и его нынешний директор Наталья Шутова, которая успела пообщаться с журналистами, рассказав о том, что к новому учебному году в лицее провели качественный ремонт, а также укрепили систему охраны, установив дополнительные камеры наблюдения, осветительные приборы и прочие важные вещи. Директор отметила, что в этом году лицей вошел в топ-300 лучших школ России по критерию поступления выпускников в ведущие вузы страны. Рейтинг первых трехсот составлен впервые, а кроме этого, в течение пяти последних лет лицей стабильно входит в топ-500 лучших школ. Здесь начиная с седьмого класса учатся более двухсот детей из всех муниципалитетов Коми.

Представители СМИ ожидали, что официальную речь руководитель региона произнесет еще на крыльце здания. Однако Сергей Гапликов и зампредседателя правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова поприветствовали ожидавших их и под звуки щелчков затворов фотокамер прошли в лицей. Наталья Шутова провела для вип-гостей экскурсию, показав стенды с портретами тех самых маститых педагогов, а также с лучшими выпускниками. Особый акцент она сделала на выпускнике Кирилле Паршукове, рассказав о его прошлогодней победе в составе сборной команды российских школьников на 48-й Международной олимпиаде по физике в индонезийском городе Джокьякарте.

– Его наставник Елена Альбертовна Антонова, замечательный педагог, и самое главное, что Кирилл не единственный ее выпускник, достигший таких результатов.

Поднявшись на второй этаж, гости заглянули на урок информатики. Кабинет оборудовали техникой на средства благотворительного фонда «Ренова», пояснила Наталья Шутова. По дороге в актовый зал главе еще успели показать пару местных «достопримечательностей».

Это были часы, которые стрелкой показывают не на цифры, а на яркие моменты из жизни лицея, а также пестрый бумажный домик со стикерами с фамилиями семейных лицейских династий.

На торжественной линейке собрались семиклассники. Поздравляя, Сергей Гапликов сказал детям, что они одаренные и этот дар им дан свыше:

– Те способности, которые у вас есть, это, может быть, только пять процентов, а остальное труд. Но я хочу, чтобы вы никогда не забывали о тех, кого господь не наделил такими способностями. Нужно этим делиться и щедро одаривать окружающих, и тогда, поверьте, ваши знания, способности и умения приумножатся многократно. Поэтому не будьте зазнайками и заносчивыми. Все, что вам дано, должно принести пользу не только вам. Желаю добиться блестящих результатов в жизни.

Напоследок глава рассказал красивую притчу о человеке, который попытался сделать так, чтобы повести за собой людей. Этот человек попробовал в жизни все, становясь краше и изучая ораторское искусство. Никто, к сожалению, за ним не шел, и когда он махнул рукой и начал просто заниматься своим делом, то люди сразу пошли за ним.

– Каждому из вас желаю заниматься своим делом. Достигнув одной цели, сразу достигайте следующей. Никогда не успокаивайтесь и до последнего вздоха развивайтесь, пытайтесь стать лучше, – сказал глава под аплодисменты.

Затем поздравительный марафон продолжил Валерий Марков. В конце церемонии, вступая в ряды лицеистов, семиклассники поклялись в верности учебному заведению, а затем прозвенел первый звонок.

Ярослав СЕВРУК

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