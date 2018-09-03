Сыктывкарский университет обновляет базу

В День знаний студенты Сыктывкарского государственного университета стали участниками исторического для студентов и жителей Сыктывкара события.

За зданием корпуса № 8 по улице Коммунистической, который ранее принадлежал Коми государственному пединституту, состоялось торжественное открытие первого модуля модернизированной научно-образовательной площадки агробиостанции университета. В этом значимом для города мероприятии приняли участие зампред правительства Коми Наталья Михальченкова, депутат Госдумы России Ольга Савастьянова и член Совета Федерации Валерий Марков.

Ранее на месте этой площадки была агробиостанция КГПИ. Как рассказала «Республике» руководитель научно-образовательного центра экологии, рационального природопользования и охраны природы СГУ Галина Макарова, после слияния КГПИ и СГУ агробиостанция вошла в структуру университетского комплекса. Поскольку в СГУ уже был свой Ботанический сад для научной работы студентов, руководство вуза приняло решение модернизировать агробиостанцию. Было решено часть площади использовать под площадку для проведения различных массовых городских и студенческих мероприятий, а на оставшемся месте обустроить парковую зону для отдыха горожан.

– Первоначально у агробиостанции было три гектара земли, сейчас остался один, так как два гектара мы отдали под застройку, – рассказала Галина Макарова. – На оставшейся территории была проведена санитарная вырубка деревьев – больные и сухие деревья убрали, оставили здоровые. По периметру площадки будет высажена аллея новых деревьев. Единственное, что осталось нетронутым, – это старая теплица. На ее месте мы планируем создать зимний сад. Нигде в Коми зимнего сада пока нет. Студенты там смогут вести научные работы круглый год.

Модернизация агробиостанции стала возможной благодаря участию в федеральной программе благоустройства ботанических садов вузов. В День знаний состоялось открытие только первого этапа этого проекта – площадки для проведения массовых мероприятий. Сегодня она уже выложена брусчаткой, огорожена красивым забором, на ней установлены скамейки.

Та часть, где будет разбит небольшой парк, пока еще в процессе работы. Там планируется высадить деревья, кустарники, разбить цветники, обустроить место для отдыха, детскую площадку. Для новобрачных здесь будет установлена арка с ротондой, где они смогут проводить фотосессии. Здесь же появится аллея памяти с именами выдающихся педагогов республики.

– У нас есть площади за городом, где студенты – будущие биологи, экологи и дизайнеры – смогут проходить полноценную практику, – рассказала в своем выступлении перед гостями праздника и первокурсниками и.о. ректора СГУ Ольга Сотникова. – Пусть горожане не волнуются, эта зона будет открыта не только для студентов СГУ, но и для всех сыктывкарцев. Пока это только площадка. Но со временем здесь будут редкие растения, цветы, деревья, кустарники. Сегодня мы делаем первый шаг и заложим здесь основание для новой аллеи – высадим голубые ели и пузыреплодник.

Наталья Михальченкова в свою очередь отметила, что новая площадка – тот оазис, на котором можно воплощать любые молодежные проекты:

– Создание комфортной городской среды сегодня является приоритетной задачей правительства страны. Усилиями нашего университета и минобраза осуществился еще один проект этой большой программы. Желаю, чтобы все ваши проекты воплотились.

Ольга Савастьянова напомнила, что ежегодно в День знаний представители Общероссийского народного фронта проводят в учебных заведениях страны уроки России, делятся опытом своей жизни, рассказывают об уроках истории.

– Но самый главный урок – бережно относиться ко всему, что нас окружает, – отметила парламентарий. – Сегодня в рамках открытия этой площадки планируется посадка голубой ели, а голубая ель всегда была символом достатка, благополучия и успеха. Ель не спит, она всегда на посту, поэтому мне хочется пожелать, чтобы ее присутствие помогало вам в ваших добрых делах.

Символическую ленточку перерезали Ольга Сотникова, Ольга Савастьянова и Валерий Марков. Сразу после этого гости праздника заложили начало новой аллее – высадили саженцы голубой ели и пузыреплодника. Затем под звуки духового оркестра представители республиканской власти закружились со студентами университета в вальсе, который, по сути, открыл первую страницу истории новой площади столицы. Вечером того же дня площадку освоили студенты университета, для которых здесь состоялся танцевальный вечер, посвященный Дню первокурсника.

Сразу после открытия площадки гостей провели в фойе корпуса № 8, где прошла презентация проекта реконструкции первого корпуса Коми государственного пединститута. Как рассказала Ольга Сотникова, это здание построено еще в 1934 году, износ его на сегодня составляет более 80 процентов. Исследования специалистов показали, что деревянные перекрытия, фундамент и стены настолько старые, что обучать студентов там небезопасно. И ремонт уже нецелесообразен. Поэтому на месте старого здания возведут новое. Останется только более поздняя пристройка к корпусу, где сегодня располагается столовая.

Но поскольку первый корпус пединститута стал уже практически историческим объектом города, его визитной карточкой, то было решено сохранить внешний вид оригинала с единственным отличием: новое здание будет в семь этажей – пять этажей основного корпуса и атриумная часть. Общая площадь корпуса увеличится в два раза – с шести тысяч квадратных метров до двенадцати. Запланированы большой спортивный зал, актовый зал, атриум. Кроме того, проектом предусмотрена подземная парковка для автомобилей преподавателей и обслуживающего персонала. По словам архитектора Дмитрия Козака, фасад корпуса будет оснащен подсветкой и «будет заманивать своим теплым светом».

Проектно-сметная документация обойдется в 49 миллионов рублей. По словам Натальи Михальченковой, в республике с нетерпением ждут бюджета 2019 года, чтобы начать реализацию этого проекта, который глава Коми Сергей Гапликов включил в список ключевых проектов к празднованию 100-летия региона. К Ольге Савастьяновой и Валерию Маркову обратились с просьбой поддержать проект на федеральном уровне, чтобы уже в следующем году он был включен в бюджет.

Галина ГАЕВА

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