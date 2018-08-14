Истоки душевной гармонии

На прошедшей неделе в деревне Еремеево Троицко-Печорского района работала группа психологов из Московского института психоанализа и Института психологии Российской академии наук. Исследования ученых имели целью выявить особенности формирования личности человека, проживающего в местности, удаленной от цивилизации.

Как рассказала нам организатор поездки психолог и журналист из Сыктывкара Ольга Авдеева, главный интерес для ученых представляет влияние этнических и культурных особенностей на формирование личности. Это уже второй визит ученых-психологов в Коми. В первый раз они работали в Сыктывкаре в апреле этого года. Подобрать группу для участия в исследованиях тогда оказалось непросто: выяснилось, что коми в Сыктывкаре не так уж много. К тому же предполагается, что в городе у представителей коми этноса стремительно идет процесс ассимиляции с русскими и представителями других народностей.

И тогда было решено организовать еще одну экспедицию, только уже в глубинку, куда очень трудно добраться. Так что деревня Еремеево была выбрана неслучайно. От Сыктывкара до нее ученые добирались 12 часов. Причем пять из них – на лодке. В группе исследуемых были жители Еремеево и соседнего села Приуральск.

– В прошлом году мы получили поддержку Российского научного фонда на выполнение исследований, которые посвящены изучению особенностей поведения, общения, познания представителей разных этносов, – рассказал «Республике» первый проректор Московского института психоанализа, кандидат психологических наук, руководитель проекта Российского научного фонда Александр Демидов. – Свои исследования мы проводим в трех регионах: Республике Коми, Республике Тыва и Кабардино-Балкарии. Особенно нас интересуют жители, которые проживают в относительно изолированных населенных пунктах. Это связано с тем, что они в большей степени сохранили традиционный уклад жизни, ведут традиционные виды деятельности и являются представителями национальной культуры. Ведь культура – один из главных факторов формирования поведения каждого человека, она определяет нормы и образцы поведения, реакции на те или иные события и ситуации.

Именно изолированность деревни Еремеево позволяет ее жителям на протяжении уже двух веков сохранять традиционные виды деятельности. Еремеевцы живут практически натуральным хозяйством: занимаются охотой, рыбалкой, выращиванием сельхозпродукции, животноводством, собирают дикоросы и травы. Несмотря на удаленность, в деревне есть клуб и своя группа активистов, которые поддерживают культурную жизнь, организуют праздники. Жители охотно согласились на участие в психологических исследованиях, анкетировании и интервью. Для работы были выбраны разные возрастные группы. Ученые выясняли, как жители глубинки реагируют на зрительные, слуховые и визуальные стимулы, изучали особенности восприятия ими других людей.

Одно из исследований было связано с тем, как испытуемые воспринимают звуки и их описывают. Показательно, что звуки большого города – транспортного потока, аварии, сирен и так далее жители глубинки воспринимают совершенно иначе, чем горожане, для которых это уже привычный звуковой фон.

– У жителей глухой деревни нет таких акустических эталонов, как у горожан, – отмечает Александр Демидов. – Например, если они не знают звук приближающегося поезда метро, то они описывают этот звук, обращаясь к своим звуковым шаблонам. Представленные им звуки они могли описать, только обращаясь к ассоциациям, связанным со звуками реки, леса, ветра, завывания пурги, скрипа или хруста веток под ногой. Точно так же экологическая ниша, в которой они живут, определяет и их поведение.

В ходе исследований ученые выявили у деревенской молодежи стремление к так называемой отсрочке взросления. По словам руководителя научной группы, они обнаружили, что для современных деревенских подростков характерно такое же нежелание взрослеть, как и для несовершеннолетних жителей мегаполиса. Такая же особенность была отмечена и у подростков из Тывы и Кабардино-Балкарии. Это притом, что испытуемые ребята вполне справляются со взрослыми видами деятельности: колют дрова, следят за домом, рыбачат и охотятся.

– В привычном понимании процесс взросления связан с возрастом. Кто-то взрослеет в 14 лет, кто-то в 20, кто-то позже. Однако если лет 15-20 назад дети в 14-16 лет считались взрослыми и готовы были выполнять взрослые виды деятельности, то сейчас в этом возрасте они избегают ответственности, обязательств, которые несет с собой взрослость. То есть взрослость для них сейчас не очень притягательна. Этот феномен стал универсальным: подростки предпочитают детство, взросление сдвигается все выше и выше. Происходит это потому, что быть взрослым стало намного сложнее, чем это было раньше. И дети видят, что взрослым быть трудно, что не так уж просто заботиться о большой семье, не так уж просто работать, свободного времени для себя практически не остается, а свободное время для современного человека стало очень важно. И поэтому большого оптимизма взрослая жизнь у них не вызывает, – рассказал Александр Демидов.

По словам ученого, жители Еремеево сетуют на то, что к их деревне нет дороги. Мол, вот была бы дорога, подтянулась бы и вся инфраструктура. Однако, по мнению психолога, именно удаленность от цивилизации позволяет этим людям сохранять душевное здоровье и гармонию.

– Конечно, строительство дороги сделало бы доступными для них многие социальные блага, но вместе с этим они потеряли бы что-то очень важное, кардинально изменился бы уклад их жизни, – подытожил Александр Демидов. – Мне кажется, обдумывая какие-то проекты строительства чего-либо в этих местах, следует серьезно подумать о последствиях для коренных жителей.

Галина ГАЕВА

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