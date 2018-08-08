В Эжве благоустраивают дворы

Представители Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Республики Коми, регионального отделения «Единой России» и администрации Эжвинского района Сыктывкара проинспектировали дворы и общественные территории Эжвы, которые благоустраиваются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В этом году в проект включены четыре эжвинских двора: по проспекту Бумажников, 44, улице Слободской, 15 и 23 и улице Менделеева, 15. Самая сложная часть работ уже завершена – во дворах уложен новый асфальт. В планах на ближайшее время замена уличных светильников, установка скамеек и урн.

В ускоренном темпе благоустраиваются и две общественные территории – Слободская площадь и пешеходный спуск по улице Слободской. Именно эти объекты были выбраны самими эжвинцами в ходе рейтингового голосования в марте 2018 года.

Как пояснил руководитель эжвинской администрации Александр Калинин, основные работы на Слободской площади должны быть завершены до 18 августа, когда район будет праздновать свое 55-летие.

Начальник отдела благоустройства регионального министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Мария Мокрецова отметила, что проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется при непосредственном участии жителей республики: дворовые территории включаются в программу благоустройства по заявкам жителей многоквартирных домов, общественные территории выбираются в ходе общественных обсуждений.

– Жителей также необходимо вовлекать в сам процесс благоустройства, организовывать субботники по уборке территорий, высадке деревьев и цветов. Участвуя в обустройстве своего двора или общественной территории, граждане начинают понимать, что сохранность и комфортность городской среды зависит от самих жителей, – подчеркнула Мария Мокрецова.

Как напомнили в пресс-службе министерства, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Коми второй год подряд. В 2017 году в нем приняли участие пять муниципалитетов: Сыктывкар, Воркута, Инта, Емва и Жешарт.

В текущем году в программу включены 45 муниципалитетов. В рамках проекта будут благоустроены 86 дворовых территорий, 59 общественных пространств и один городской парк.

Весной жители республики в ходе общественных обсуждений определили, какие парки, скверы, набережные необходимо обустроить в первую очередь. Дворовые территории включены в муниципальные программы благоустройства 2018 года по заявкам жителей многоквартирных домов.

Всего в 2018 году на реализацию проекта в Коми направлено свыше 218 миллионов рублей, из них более 56 миллионов – из республиканского бюджета.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара