Ветеран войны нуждается в помощи

Ветеран войны в Афганистане Александр Иванов тяжело болен и нуждается в неинвазивной вентиляции легких. Для этого необходимо приобрести специальный аппарат. С просьбой о помощи в редакцию газеты «Республика» обратилась супруга ветерана Галина Иванова.

В 2016 году воину-интернационалисту поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС). Это редкое заболевание центральной нервной системы, сопровождающееся быстрой потерей мышечной массы из-за разрушения нейронных связей. Аналогичная болезнь была у всемирно известного ученого Стивена Хокинга. В 2014-м диагноз БАС поставили бывшему футболисту санкт-петербургского «Зенита», 42-летнему голландцу Фернандо Риксену.

К сожалению, пока ученые не нашли способов излечить заболевание, но есть средства для облегчения симптомов. В частности, больным требуется оборудование для облегчения дыхания. Галина Эдуардовна рассказала, что для поддержания жизнедеятельности невролог и пульмонолог рекомендовали ее супругу использовать дорогостоящий аппарат iSleep 25, который стоит около двухсот тысяч рублей. Таких средств в семье Ивановых нет. Мы призываем откликнуться неравнодушных людей, чтобы помочь собрать нужную сумму.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено Галиной Ивановой

В 2014 году прошла волонтерская кампания Ice Bucket Challenge (в переводе с английского «испытание ведром ледяной воды»), направленная на повышение осведомленности о боковом амиотрофическом склерозе и благотворительное финансирование фондов по исследованию этой болезни. Кампанию организовали в виде флешмоба, в котором люди обливали себя ведром ледяной воды и делали пожертвование. В акции участвовали такие известные люди, как певица Рианна, основатель Microsoft Билл Гейтс, президенты США Джордж Буш и Барак Обама, писатель Стивен Кинг, российский политический деятель Владимир Жириновский. В результате акции удалось собрать более ста миллионов долларов.

Публикуем реквизиты для перечисления средств на приобретение специального аппарата для Александра Иванова:

Доп.офис № 8617/020, № 8617/20

Реквизиты перевода на счет карты: 63900228 9003186345 «Maestro» (Maestro) в ПАО Сбербанк.

Получатель: Александр Михайлович Иванов.

Номер счета: 40817810628006000991.

Банк получателя: Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк г.Сыктывкар.

БИК 048702640, к/с 30101810400000000640, КПП 110102001, ИНН 7707083893, ОКПО 09138409, ОГРН 1027700132195.

Юридический адрес банка: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19.

Почтовый адрес банка: 167610, Сыктывкар, ул. Советская, 18.

Почтовый адрес доп.офиса: 167023, Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 85.