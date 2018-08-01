Новые механизмы переселения из аварийного жилья

Глава Коми Сергей Гапликов принял участие во всероссийском совещании по обсуждению формирования новых механизмов переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба руководителя республики. Совещание в режиме видеоселектора провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

Главы российских регионов обсудили с министром концепцию механизма ликвидации аварийного жилищного фонда с учетом поставленной президентом России задачи о запуске с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда.

Владимир Якушев рассказал, что в основу постоянно действующих механизмов ляжет успешный опыт регионов по переселению из аварийного жилья с 2013 по 2017 годы и принцип финансирования с участием федерального бюджета. Он также проинформировал, что Минстрой России готов рассмотреть предложения от регионов по конкретным мерам, их можно направить в федеральное ведомство до 3 августа.

По мнению участников совещания, субъектам Российской Федерации должен быть предоставлен максимально широкий набор инструментов по снижению объема аварийного жилого фонда – выкуп аварийного жилья, реализация инвестиционных проектов, предоставление альтернативного жилья и другие.

Также было предложено сделать акцент на социальную направленность программ: сохранить право собственности при переселении собственников квартир, не имеющих альтернативного жилья, а также проводить переселение в равнозначное по общей площади жилье.

Напомним, во исполнение майских указов президента России Республика Коми в полном объеме выполнила обязательства по реализации программ переселения из аварийного жилья: ликвидировано более 155 тысяч квадратных метров аварийного фонда, свыше 8,5 тысяч граждан переселились в благоустроенные квартиры. Сейчас республика участвует в реализации пятого этапа программы, что позволит до конца 2018 года расселить еще 1148 граждан.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru