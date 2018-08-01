Под знаменем Mondi

На выльгортских озерах состоялись первые летние старты для триатлетов в Коми

Триатлон набирает популярность в России. Эти мультиспортивные соревнования, включающие в себя плавание, велогонку и бег, постоянно проводятся в таких городах как Санкт-Петербург, Сочи, Казань. За спортивными передовиками угнаться непросто, но в Совете молодежи АО «Монди СЛПК» решили попробовать и организовали «Mondi Cross Triathlon». Триатлонный старт прошел на выльгортских озерах в Сыктывдинском районе 28 июля.

Перед смельчаками, решившимися выйти на старт «Mondi Cross Triathlon», организаторы не стали ставить сверхзадач. Участникам предстояло преодолеть 750 метров вплавь, 20 километров на велосипеде и пять километров бегом. Среди участников – представители разных возрастных категорий. Например, Галина Трубина из Сосногорска оказалась единственной в категории старше 51 года, и почетное первое место досталось ей за преодоление дистанции. Женщина прошла триатлонный путь за один час 54 минуты и 58 секунд.

О том, что «Mondi Cross Triathlon» разрабатывался именно для спортсменов-любителей, для тех, кто выходит на тренировки в свободное от работы время, рассказал председатель совета молодежи Монди СЛПК Владимир Ермаков. Идею проведения триатлонного старта вынашивали давно. В классическом триатлоне велосипедный и беговой этапы проходят по ровным асфальтированным поверхностям, но в столице Коми найти такое место оказалось сложно. Поэтому, отыскав подходящий водоем, организаторы решили сделать беговой и велоэтапы в кросс-кантрийном стиле (по пересеченной местности). Труднее всего организаторам было подготовить место к старту. Для этого специально очищали озеро, расчистили мотокосами и два километра трассы для велоэтапа.

Было две группы участников: те, кто боролся за лидерство в личном зачете (они делились на три категории: до 35 лет, с 35 до 50 и свыше 50) и те, кто проходил дистанции командно.

– На эстафеты как раз делаем упор, потому что налаживаем взаимодействие с другими молодежными советами и вообще с молодежью других предприятий и организаций. Поэтому сделали мероприятие открытым, тут есть команды Нефтешахтного управления «Яреганефть» и ООО «Газпром трансгаз Ухта», в личном первенстве представлен широкий спектр предприятий, – рассказал Владимир Ермаков.

До старта всю неделю в Сыктывкаре стояла жара, но как раз 28-го июля похолодало, с утра дул сильный ветер. Председатель совета молодежи Монди СЛПК отметил, что для спортсменов условия вполне нормальные:

– С утра уже поплавал, вода – парное молоко. После жары еще не успела остыть, поэтому проблем ни у кого быть не должно. Наоборот, это хорошо, что прохладно, ведь спортсмен разогревается, входя в рабочий режим.

Владимир Ермаков подчеркнул, что за годы работы на Монди СЛПК привык к тому, что в компании уделяют большое внимание безопасности – и на производстве, и на отдыхе. Поэтому перед стартом организаторы тщательно проверили все нюансы, измерили глубину воды в озере (она составила шесть метров), пригласили профессиональных медиков и спасателей, трассу тщательно разметили, чтобы никто не заблудился.

По протоколу участвовать должно было более ста человек (примерно в равном количестве в личном зачете, и в эстафетных командах). Но погода все-таки отпугнула небольшую часть потенциальных триатлетов.

Первыми на водный этап ушли участники личного зачета. Следом за ними поплыли и «эстафетчики». После прохождения первого этапа триатлеты «вооружались» велосипедами, а заканчивали старт бегом. Несмотря на то, что гонка была ориентирована на любителей, организаторы предъявляли высокие требования к соблюдению триатлонных правил.

Две команды состояли полностью из женщин. Наставником одной выступил тренер сборной Коми по лыжным гонкам Андрей Нутрихин. В беседе с корреспондентом «Республики» тренер сказал, что будет тщательно готовиться к следующим триатлонным соревнованиям. Все-таки статус участника Олимпийских игр обязывает показывать высокий класс на стартах любого уровня. А на этот раз делегировал для участия в составе команды Центра спортивной подготовки сборных Республики Коми супругу Анастасию. Профессиональные советы мужа помогли команде ЦСПРК опередить женщин из команды Сбербанка.

Одним из дебютантов соревнований был журналист Максим Поляков, показавший 16-й результат из 22-х в личном зачете среди мужчин до 35 лет. Вспоминая ход событий на финише, новоиспеченный триатлет отметил, что по итогам заплыва был в числе первых, однако, сменяя этап, почувствовал эффект «ноги-спагетти», нечто наподобие грогги в единоборствах, когда после сильного удара боксер не может прийти в себя. Казалось, что управлять велосипедом уже нереально, но после первых метров силы вернулись.

Победил же в этой категории профессиональный спортсмен, член сборной Коми по лыжным гонкам Евгений Уляшев. Лыжник преодолел дистанцию за один час 14 минут и 27 секунд. Вторым оказался сотрудник театра оперы и балета Коми Георгий Попов, осиливший дистанцию за один час 16 минут и 14 секунд.

Георгий Попов рассказал «Республике», что работает в театре осветителем, а с Евгением Уляшевым они хорошо знакомы, вместе часто участвуют в велосоревнованиях, которые организует сыктывкарский клуб «Велодрайв». Георгий рассказал, что водный этап его особенно настораживал, и к этому испытанию специально готовился, начав примерно за десять дней до соревнований:

– Есть большая разница между бассейном и открытым водоемом, поэтому готовился на озере. Проплывал каждый день примерно по километру. Плаванием обычно почти не занимаюсь, поэтому этот этап оказался самым трудным. Но потом с Женей довольно быстро отыграли потерянное время на велоэтапе и в беге.

Собеседник издания также рассказал, что вместе с группой энтузиастов в прошлом году они уже организовывали в Сыктывкаре соревнования по зимнему триатлону, где в программе был бег, лыжные гонки и велосипедный этап. Практически для всех участников летний триатлонный старт стал дебютным. Такой отзыв оставил в группе мероприятия «ВКонтакте» Сергей Самарин, занявший 12-е место из 13 в возрастной категории до 50 лет:

«Спасибо организаторам за достойное проведение соревнований. Давно хотел попробовать триатлон, но надо было ехать в другие города России, а тут никуда ехать не пришлось».

Были среди участников и опытные триатлеты. Например, ведущий инженер Монди СЛПК Евгений Чистяков в прошлом году ездил в Киров, где преодолел «олимпийку» в старте под названием Ironstar. В «Mondi Cross Triathlon» он завоевал серебро в возрастной категории старше 51-го года с результатом один час 25 минут и 44 секунды.

– Всегда готов – это мой девиз. Поддерживаю форму в течение всего года. Зимой лыжи, летом бег и велосипед. Нынче хорошее лето, поэтому еще и плаваю в открытой воде. Триатлон – прекрасный вид спорта, где сочетаются, может быть, не очень совместимые виды спорта, но они в комплексе дают классный драйв. Здорово, что наш совет молодежи организовал это. Для первого раза все прошло замечательно. В плане результата есть над чем еще работать, я вообще максималист, но вторым местом доволен, – сказал Евгений Чистяков.

Другим опытным триатлетом оказался системный администратор АО «Монди СЛПК» Александр Порфирьев, участвовавший в прошлом году в сочинском Ironstar. В «Mondi Cross Triathlon» сотрудник Монди СЛПК занял пятое место в возрастной категории до 35 лет с результатом один час 19 минут и 28 секунд. Отметив хороший уровень организации, Александр Порфирьев сказал, что если не брать во внимание отсутствие асфальтированных трасс, все остальное вполне соответствовало самым высоким триатлонным стандартам.

Подводя итоги, Владимир Ермаков сказал, что «первый блин поджарился хорошо» и теперь есть все основания для того, чтобы сделать «Mondi Cross Triathlon» традиционным июльским стартом. Также он проанонсировал и уже давно зарекомендовавшую себя среди спортсменов Коми мультиспортивную гонку «Mondi Race», которая состоится 11 августа. В отличье от триатлона упор в ней делается на ориентирование, в гонке задействовано большее количество спортивных дисциплин. В этом году она пройдет уже восьмой раз. Все любители приключений могут зарегистрироваться до 7 августа, пройдя по ссылке orgeo.ru/event/mondirace8. Подробнее в группе мероприятия «ВКонтакте»: vk.com/mondirace8.

Ярослав СЕВРУК

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В мире есть две основные триатлонные дистанции: олимпийская и Ironman (в переводе с английского «Железный человек»). В программе Олимпийских игр эти старты с 2000-го года. Стандартная олимпийская дистанция включает в себя плавание на дистанцию 1500 метров, велогонку на 40 и бег на 10 километров. В Ironman триатлетам необходимо преодолеть расстояние в 226 километров (заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде – 180,25 км, забег – 42,195 км). Среди спортсменов-любителей считается престижным даже просто участие в «железном» старте, ведь это одно из тяжелейших спортивных испытаний в мире. Однако для получения диплома участника в Ironman, недостаточно просто пройти дистанцию, нужно еще и уложиться по времени – лимит составляет семнадцать часов.