В Сосногорске к сентябрю завершат остекление теплиц

Заместитель председателя правительства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев проинспектировал ход строительства теплиц в ООО «Сосногорский».

Напомним, проект реализуется в рамках меморандума о принципах сотрудничества, подписанного 27 февраля 2017 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи главой Коми Сергеем Гапликовым и председателем Совета директоров Группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом.

– Рабочие трудятся быстро. Необходимо успеть установить стекла, пока стоит благоприятная погода. Уверен, сроки будут соблюдены, и к сентябрю теплицы остеклят. Радует, что на объекте большинство изделий – российского производства, например, стекла – из Салавата, специальные светильники – из Саранска. Выбор в пользу отечественных изделий соответствует общероссийской политике импортозамещения и позволит производителю не зависеть от санкций, – прокомментировал Анатолий Князев.

Остеклением занимаются рабочие из Белоруссии. Местные ребята из Ухты и Сосногорска собирают каркас. Подготовкой специальных ламп для теплиц занимаются рабочие из Ульяновска. Параллельно идет монтаж газопровода и водопровода, подключение теплиц к сетям.

Штат Сосногорского тепличного комплекса до конца не укомплектован. Здесь еще нужны инженеры, операторы, слесари, овощеводы и административные работники. Некоторые местные жители работают на стройке по временным договорам с расчетом перейти на работу на постоянной основе, когда тепличный комплекс будет запущен в эксплуатацию.

Игорь ПЕТРОВ

Фото mshp.rkomi.ru