В ссузах увеличено число бюджетных мест

7387 заявлений подано абитуриентами для поступления на обучение в профессиональные образовательные организации республики по состоянию на 25 июля.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики Коми, в регионе выделено 4683 бюджетных мест по программам среднего профессионального образования, что на 300 больше, чем в прошлом году. Решение увеличить количество бюджетных мест в ссузы принято в связи с большим спросом обучения у детей-сирот и открытием подготовки по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50).

Всего в Коми прием по программам среднего профессионального образования осуществляют 35 образовательных организаций и филиалов.

Наиболее высокий конкурс в Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж, Сыктывкарский и Воркутинский медколледжи, Сыктывкарский политехнический техникум, Воркутинский горно-экономический колледж, Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум, Усинский политехнический техникум, Сыктывкарский колледж сервиса и связи, Сыктывкарский автомеханический техникум.

Самыми востребованными у абитуриентов являются педагогическое, медицинское и техническое направления. Это лечебное дело, сестринское дело, дошкольное образование, образование начальных классов, автомеханик, сварщик, техобслуживание, страховое дело, прикладная информатика и компьютерные сети, парикмахер, туризм.

По наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50) по приему заявлений лидируют парикмахер, сварщик, специалист по информационным системам и ресурсам, гостиничное дело, графический дизайнер, повар-кондитер, автомеханик.

Напомним, прием в техникумы и колледжи ведется без вступительных испытаний. Как правило, везде проходит так называемый конкурс аттестатов. Испытания есть только по творческим специальностям.

Лина ПЕРОВА

Фото pg11.ru