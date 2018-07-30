Гадюк и ужей в Коми не так уж много

В Койгородском районе на женщину напала гадюка, когда та собирала в лесу землянику, пишет агентство «Комиинформ» со ссылкой на региональный Центр гигиены и эпидемиологии.

Змея укусила 60-летнюю женщину за кисть правой руки. Укушенную доставили в больницу. В хирургическом отделении Койгородской ЦРБ ей ввели сыворотку от яда гадюки, также она прошла симптоматическое лечение. По данным Минздрава Коми, за лето в Койгородском районе бывает до трех подобных случаев.

Действительно ли укусившая женщину змея была гадюкой, достоверно неизвестно. «Республика» решила выяснить, какова вероятность жителей Коми встретиться с гадюкой, насколько активно и где именно размножились эти пресмыкающиеся в наших краях.

Как рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии Коми научного центра Сергей Кочанов, в последние годы в результате антропогенного воздействия в Коми очень сильно изменился ландшафт. Леса все больше приобретают облик лесов средней полосы. Раньше в тайге было больше мха и кустарников, сейчас все больше появляется травы и лиственных деревьев. Это привлекает сюда новые виды животных, птиц и пресмыкающихся. К примеру, за последние 150 лет в Коми появилось около 80 видов новых птиц.

Строительство дорог, вырубка лесов создают благоприятные условия для миграции змей на северную территорию. Леса, поля, луга, опушки – места обитания змей. В последние пятьдесят лет в Коми были зарегистрированы два вида змей – гадюки и обыкновенные ужи. Гадюка освоила более северные районы, чем уж. Ее встречали уже в Усть-Вымском районе. А вот уж пока был зафиксирован только в Прилузском и Койгородском районах. Конечно, эти виды змей не настолько распространены в республике. Встретить их можно нечасто.

– Это совершенно безобидные змеи, они никогда на человека не набросятся, если их не провоцировать, – рассказал Сергей Кочанов. – Они питаются мышами, лягушками и могут напасть на человека, только защищаясь или когда человек нечаянно на них наступит. Поэтому не надо набрасываться на них с палками или другим оружием.

Галина ГАЕВА