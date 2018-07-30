Анонимные благотворители подарили детские площадки

В ухтинском микрорайоне Ветлосян на улице Кирпичной появилась новая детская площадка. Ее торжественное открытие состоялось 27 июля.

Как сообщает газета «Ухта», еще до разрезания традиционной красной ленточки местная детвора испробовала качели, карусель, горку и конструкции для гимнастических упражнений.

Эта площадка – дар предпринимателя, пожелавшего остаться неизвестным. Всего ухтинский бизнесмен безвозмездно передал городу три детских площадки. Одна уже размещена в Детском парке, а последняя появится в одном из удаленных населенных пунктов Ухтинского района, предположительно в Гажаяге.

Между тем, как рассказал газете «Ухта» первый вице-мэр города Петр Артемьев, муниципалитет имеет еще десять детских площадок от другого анонимного благотворителя. Эти игровые комплексы также будут установлены в этом году.

Лина ПЕРОВА

Фото Олега СИЗОНЕНКО, «Ухта»