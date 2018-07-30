Аграрии получат компенсацию за ГСМ

Регионы получат пять миллиардов рублей компенсации в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы. Соответствующий проект распоряжения правительства России, поступивший от Министерства сельского хозяйства страны поддержала Госдума.

В ходе заседания председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин напомнил, что президент дал поручение министру сельского хозяйства оказать поддержку сельхозпроизводителям в связи с ростом цен на ГСМ.

Пять миллиардов выделяются из резервного фонда правительства конкретно на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции. Распределить финансы предлагается аналогично распределению субсидий на погектарную поддержку субъектов России.

Председатель Комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков назвал решение о выделении средств для компенсации стоимости горюче-смазочных материалов своевременным и важным для сельского хозяйства республики.

– По данным Минсельхоза Республики Коми, объем затрат на нефтепродукты только в растениеводстве в 2017 году составил более 51 миллионов рублей, а цена на мелко-оптовые поставки дизельного топлива в 2018 году выросла на 33 процента. В результате, потери сельхозорганизаций, занятых в растениеводстве, в 2018 году могут составить около 17 миллионов рублей. В мае этого года в Госсовете Коми проходил круглый стол, где аграрии республики поднимали этот вопрос. По итогам было принято решение обратиться в правительство России, чтобы предусмотреть льготы на ГСМ для сельского хозяйства. Отрадно, что эта проблема была решена так быстро, и отрасль получит столь необходимую поддержку, – отметил Степан Чураков.

Лина ПЕРОВА