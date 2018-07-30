Газ приходит в Дутово

Продолжается газификация вуктыльского села Дутово, 27 июля заместитель председателя правительства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Анатолий Князев встретился с жителями этого населенного пункта, обсудив с ними вопросы подвода газа к домам.

Газификация этого села – событие долгожданное, многие годы его жители сетовали на то, что живут рядом с Вуктылом, где начинается газопровод «Сияние Севера», от создания которого ведет свою историю газовая отрасль республики, а «голубого топлива» у дутовцев, тем не менее, не было.

– Работы по строительству газопровода идут, но, как я убедился во время поездки в Дутово в прошлом году, не все население пока готово к тому, чтобы к их домам подключили газ. Жилье нужно к этому готовить, строить отдельные котельные, если помещения не позволяют установить котел внутри дома, проектировать вход газопровода в дом. А ответственные лица, видимо, тогда еще толком не объяснили людям, что нужно сделать. Поэтому я и решил съездить в село снова, поговорить с жителями, выяснить, как идут дела, проконсультировать, – рассказал Анатолий Князев «Республике» накануне поездки. – Работу нужно ускорять, потому что если дома не будут готовы, газопровод будет стоять впустую, его просто не заполнят газом, потому что не будет потребления. Завершающий год для нас по газификации этого села – 2019-й, но я думаю, что мы можем закончить работы и раньше. Стройка началась еще два года назад по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» по линии Минсельхоза России, в проект были заложены и федеральные, и региональные средства. Федеральные мы уже освоили, сейчас вкладываем нашу часть. Газопровод готов примерно на 70 процентов.

С вопросом газификации министр знаком уже хорошо, за десять лет, когда он работал главой Чебоксарского района Чувашской республики, под его руководством было газифицировано 172 населенных пункта – около 17 тысяч личных подсобных хозяйств.

На встрече с жителями села он подчеркнул, что нужно понимать, что населению тоже нужно вложиться в газификацию.

– Возможно, кому-то потребуется сделать перепланировку, чтобы соответствовать требованиям газовиков. Также жителям предстоят затраты на покупку газового котла. Тут подход индивидуальный. Категории граждан, признанные малоимущими, могут рассчитывать на материальную помощь до 50 тысяч рублей в рамках республиканского закона №50 от 12 ноября 2004 года. Кто-то может воспользоваться банковским кредитом. Из бюджета на реализацию проекта выделено более 160 миллионов рублей. Если разделить эту сумму на количество проживающих в селе людей, то получается, что государство выделило на каждого жителя более 200 тысяч рублей. Чтобы получить от капитальных вложений наибольший эффект, необходимо, чтобы показатель по подключению к газу индивидуального жилья составил не менее 90 процентов, – приводит слова Анатолия Князева пресс-служба Минсельхоза Коми.

Сейчас администрация Вуктыла прорабатывает вопрос подключения к газоснабжению муниципальных квартир, также обследуется жилой фонд, проверяется целесообразность подключения всех домов к газопроводу, проводится разъяснительная работа с собственниками жилья. Владельцам частных квартир и домов внутридомовой газификацией необходимо будет заниматься самостоятельно. Но начинать необходимо с разработки проекта газификации дома.

Протяженность газопровода 17,35 километра, в том числе – подвод к 242 жилым домам. К началу этого года было построено уже 12,54 километра, подведен газ к 35 домам.

В конце июня на прошедшей в Санкт-Петербурге пресс-конференции председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, отвечая на вопросы журналистов о подводе газа к населенным пунктам, отметил, что программа газификации – программа с двухсторонним движением, газовики принимают ее совместно с руководством регионов.

– Когда мы готовим генеральные схемы газоснабжения, подчеркиваю, именно руководство регионов предлагаете те населенные пункты, которые должны быть газифицированы. Именно руководство регионов в первую очередь расставляет приоритеты, какие районы должны быть газифицированы в первую очередь. А приоритет отдавался и будет отдаваться сельской газификации, – рассказал Алексей Миллер, пояснив, что в период с 2005 года газификация российских сел увеличилась в 1,7 раза и сейчас составляет 58,7 процента.

Темпы газификации, по мнению председателя правления «Газпрома», тоже во многом зависят от активной позиции региональных властей.

– Мы строим газопроводы отводы и межпоселковые газопроводы до границ населенных пунктов. Здесь заканчивается наша ответственность. А вот то, что касается строительства внутрипоселковых, внутригородских, внутридомовых сетей, строительства котельных и что очень важно – подготовки потребителя к приему газа, это ответственность региональных властей, которая зафиксирована в соглашениях, которые Газпром подписывает с субъектами России, – пояснил Алексей Миллер.

Темпы газификации «Газпром» наращивает с 2005 года по поручению президента России Владимира Путина. За это время инвестиции компании в снабжение газом городов и весей страны составили 325 миллиардов рублей. 29,5 миллиарда вложены в прошлом году, 36,7 миллиарда планируется в нынешнем.

Анна Потехина

Фото mshp.rkomi.ru