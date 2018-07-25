С заботой о городах и глубинке

Член правления «Почта Банка» рассказал о приоритетах работы финансового учреждения

Правительство Коми и «Почта Банк» обсудили пути своего взаимодействия на ближайшие годы. 20 июля первый заместитель председателя правительства коми Лариса Максимова и член правления, клиентский директор ПАО «Почта Банк» Павел Тулубьев подписали план мероприятий на 2018-2019 годы, дополняющий заключенное ранее соглашение.

По окончании рабочей встречи с Ларисой Максимовой Павел Тулубьев рассказал журналистам о достигнутых договоренностях и деятельности банка в Коми местным журналистам:

– Встреча прошла очень позитивно, я был приятно удивлен, как много общих моментов в развитии нашего банка и потребностях, о которых говорит правительство республики. Прежде всего, это касается физического присутствия. Сейчас у нас в республике 95 точек, а до конца года будет 125. Нам очень интересно развитие сети в небольших населенных пунктах, потому что там вопрос доступа к финуслугам строит особенно остро. «Почта Банк» является уникальным с той точки зрения, что он развивает одновременно и физическую сеть, и свое присутствие в цифровом пространстве. Например, 1 июля наш банк стал первым, который открыл дистанционно банковский счет клиенту с помощью идентификации в единой биометрической системе. Также во время встречи в правительстве я рассказал о нашем опыте присутствия в многофункциональных центрах. Такой проект мы сейчас реализует в Тверской области, возможно, проработаем такое направление и совместно с Коми. Вместе с правительством региона будем искать и другие варианты предоставлению услуг населению. Присутствие «Почта банка» в Коми мы считаем более чем успешным. У нас здесь уже более 30 тысяч клиентов, кредитный и депозитный портфели банка в регионе растут.

За последние полгода в Коми открылось 23 отделения банка, а к концу 2018-го должно появиться еще 30. Сейчас сеть «Почта Банка» в республике охватывает как города, так и поселки – отделения есть в Сыктывкаре, Печоре, Инте, Воркуте, Усинске, Жешарте, Емве, Нижнем Одесе, Водном, Зеленце и других населенных пунктах. В Коми установлен 31 банкомат «Почта Банка», в почтовых отделениях установлено 130 терминалов, с помощью которых можно оплатить почтовые услуги и снять наличные через кассовое решение Почты России.

Павел Тулубьев подчеркнул, что услуги, предоставляемые финансовым учреждением, доступны и конкурентоспособны как в крупных городах, так и в сельской местности, поэтому «Почта Банк» особое внимание уделяет расширению своей сети в небольших и отдаленных поселках. Кроме того, одно из приоритетных направлений банка – работа с пенсионерами, в подписанной с правительством Коми «дорожной карте» этот момент указан особо. Для этой категории клиентов банк предлагает социально-ориентированные услуги. В том числе – не связанные с банковским обслуживанием.

– Недавно мы запустили уникальный проект «Линия заботы». Позвонив по указанному номеру, пенсионер может получить консультации, касающиеся здравоохранения, получения услуг в госорганах, психологической помощи и т.д., – рассказал Павел Тулубьев, упомянув и о привлекательных условиях для пенсионеров: до шести процентов на минимальный остаток средств, размещенных на сберегательном счете, на котором возможно как пополнение, так и снятие.

Но при этом, отметил клиентский директор, было бы ошибочным считать, что «Почта Банк» – банк, ориентированный исключительно на людей старшего возраста. Ему есть что предложить и самым юным клиентам, которым еще не исполнилось 14 лет, но, с разрешения взрослых, они пользуются банковскими услугами. Для них запущен, в частности, проект «Почта банк. Младший». Это приложение, связанное с картой кого-то из родителей ребенка, таким образом, расходы сына или дочери всегда под контролем, с другой – он учится финансовой самостоятельности, правильно распоряжаться деньгами.

Банк предоставляет и традиционные финансовые услуги – кредиты, вклады, кредитные карты, зарплатный проект. Есть специальные предложения для микробизнеса и малого бизнеса, в этом году для таких предпринимателей запущено расчетно-кассовое обслуживание. Многим клиентам интересно такое направление как pos-кредитование – когда займ на покупку конкретного товара оформляется непосредственно в магазине. Такую услугу банк предоставляет уже в 50 тысячах точек в стране. В России у банка около 20 тысяч pos-терминалов. Кроме того, финансовое учреждение активно работает над повышением доступности своих услуг – стать клиентом банка можно не посещая его отделение, достаточно скачать мобильное приложение, получить виртуальную карту Visa, при помощи которой можно не только оплачивать покупки или услуги через интернет.

– «Почта Банк» – банк универсальный, – заключил Павел Тулубьев. – Мы сделаем все возможное, чтобы те финансовые услуги, которые мы оказываем, были интересны и удобны абсолютно всем, людям любого возраста и в любой части России.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА