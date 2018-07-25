Миллион для Гарьи

За пять лет сельские общественники выиграли семь грантов

«Республика» начинает цикл публикаций о территориальных органах общественного самоуправления. Члены сельских ТОСов расскажут, с чего начинали, с какими трудностями столкнулись и чего достигли, дадут советы тем, кто тоже хочет объединить активную общественность во благо родной деревни или поселка. Первой о своем опыте «Республике» рассказала Ольга Иващенко, председатель ТОСа «Гарьинский», образованного еще в 2012 году, одним из первых в Коми.

Шесть лет назад жители деревни Гарья в Сыктывдинском районе столкнулись с серьезной проблемой: деревянные многоквартирные дома в поселке требовали ремонта, а его не делали, да и вообще управляющие компании отказывались обслуживать проблемный жилфонд. В качестве причины назывались огромные долги за коммунальные услуги.

– Собрали всех жильцов в клубе, приехали представители управляющей компании, местной власти, прокуратуры, помощник депутата. И кто-то из них посоветовал нам объединиться в ТОС, мол, так проще будет разбираться, писать коллективные обращения, – рассказала Ольга Иващенко. – Мы согласились, девять человек решило войти в ТОС, компания получилась разношерстная, и пенсионеры, и молодежь, и люди среднего возраста. Потом двое отсеялось, сейчас работаем всемером. Первая сложность, с которой мы столкнулись, никто из чиновников нас сначала всерьез не воспринимал. Сейчас ситуация уже совсем другая.

С долгами общественность разобралась очень скоро: выяснилось, что платежи начислялись «мертвым душам» – гарьинцам, которые давно умерли, а по документам оставались квартиросъемщиками.

– А потом нам посоветовали силами ТОСа решить местную проблему: на улице Октябрьской давно сгнили и развалились дощатые тротуары, ходить невозможно было, особенно пожилым людям. И в 2013 году мы решились за это взяться, – рассказала председатель ТОСа. – Я очень благодарна Юрию Болобонову, руководителю Совета муниципальных образований и Александру Ребенку, который тогда занимался развитием общественного самоуправления в Коми. Без их поддержки у нас, наверное, ничего бы не получилось. Они нам посоветовали официально зарегистрироваться, как юридическому лицу, чтобы участвовать в грантовых конкурсах, помогали проект писать, документы оформлять. Саше Ребенку я звонила буквально в любое время дня и ночи, если были какие-то сложности. Всегда трубку брал: «Что, Ольга Константиновна? Опять что-то непонятно?».

Грант Минэконома Коми – порядка 250 тысяч рублей – ТОС «Гарьинский» получил. На эти средства закупили доски, брус, чтобы сделать основу под тротуары. А строили пешеходные дорожки местные жители безвозмездно. Приехал Александр Ермолин, глава сельского поселения «Пажга», в состав которого входит Гарья, лично поучаствовал в работах – чистил и углублял водоотводные канавы вдоль проезжей части. Когда тротуары доделали, выяснилось, что стройматериалы остались лишние, тогда сделали еще новые переходы через теплотрассу, ведущие к многоквартирным домам.

Первая удача вдохновила и тосовцы решили продолжить благоустройство поселка, построить в деревне игровую и спортивную площадки.

– Для площадки была нужна свободная земля, мы пошли в администрацию поселения, чтобы нам выделили участок в безвозмездное пользование. Ну, нам и дали старый магазин со словами: разберете его сами, значит земля под ним будет ваша. А магазин гнилой был, рушился уже. И вот пришли мы – семь баб – взялись и разобрали, – смеется Ольга Иващенко. – Выиграли мы грант 500 тысяч. Я, когда проект писала, в интернете искала отдельно качели, турники, чтобы подешевле. Спасибо, предпринимательница Вера Пакшина посоветовала не мелочиться, а сразу заказывать два нормальных комплекса – игровой и спортивный, сказала, что сейчас ТОСам помогают хорошо, зачем упускать шанс? Я так и сделала. Привезли нам комплекс, устанавливали тоже своими силами, даже бетономешалку один мужчина свою личную привез. И тут обнаружился немаленькеий такой подводный камень. Я же не строитель, стоимость цемента для основания площадки в стоимость проекта заложила, а про песок и не подумала. Пошла просить две машины песка в районную администрацию, чтобы дали бесплатно. Меня вроде бы услышали, но ответили как-то неопределенно, что дадут указание. Я для гарантии на следующий день – снова в администрацию песок просить. И снова обещают. А песок мне все не привозят. Вот я туда хожу и хожу. А потом привозят мне сразу 12 машин вместо двух. Выяснилось, что все разы, когда я повторно приходила, отдавалось распоряжение доставить мне еще песка, просто его в тот момент привезти не могли.

В результате песка хватило не только на основание для площадки, но и на внушительных размеров песочницу, которую построили местные умельцы – с бревенчатым основанием, широкой кровлей. А часть песка просто свалили горой, детям очень понравилось на ней играть.

Односельчане, по словам Ольги Иващенко, на общественные работы по благоустройству приходят охотно, есть, конечно, такие, которые наотрез отказываются, но таких мало. Большинство частенько и без просьб подходит, спрашивает, не нужно ли чем-то помочь.

Спортивная и игровая площадки быстро притянули к себе всех местных детей, так что стало ясно, что территорию развлечений стоит расширить, чтобы тесно не было. Тогда тосовцы подали заявку на еще один грант, по увеличению площадки, установке дополнительных сооружений. И осуществили задуманное.

– Тут уж я думаю, а что это я все в наш Минэк стучусь? Объявили конкурс в Санкт-Петербурге, «Активное поколение» для пенсионеров, решила попробовать, – рассказала сельская активистка. – Очень много у меня было страху: уровень уже федеральный, да еще проект такой мудреный, конкурс для пенсионеров, а я хочу кукольный театр для детей организовать. У нас в Гарье завклубом детей очень любит, занимается с ними постоянно, игрушки с ними делает. Была идея сделать кукольный театр, но средств на материалы на изготовление кукол, на костюмы детям, на декорации не было.

Обоснование к проекту, предполагающее участие в нем пенсионеров, было написано убедительное, и «Гарьинский» получил сто тысяч рублей. Кукол сделали, местные пенсионеры сшили юным артистам костюмы, завклубом нашла интересную болгарскую сказку о семейных ценностях, по которой и был поставлен спектакль, с которым дети выезжали на мини-гастроли. Кукольный театр живет, собирается ставить еще один большой спектакль, средства на новых кукол и костюмы уже есть, благодаря еще одному гранту, выигранному ТОСом уже на уровне района.

Увлекшись темой вовлечения в активную культурную и спортивную жизнь пенсионеров, ТОС придумал еще один проект – вывозить пожилых людей из Гарьи в город в театр, кроме того – закупить для них велотренажер и беговую дорожку для занятий. Получили грант в сто тысяч рублей, тренажеры закупили и установили в местном клубе, культурных поездок в Сыктывкар по проекту подразумевалось две, но удалось нанять транспорт дешевле, в результате гарьинские пенсионеры побывали в городских учреждениях культуры четырежды.

– У многих наших бабушек дети в Сыктывкаре работают, часто приезжать не могут, но постоянно звонят. Вот наши пенсионеры и похвастались им, что в театр едут. Выходим мы после спектакля на улицу, а там стоят их дети с цветами: «С премьерой тебя, мама, ты же в первый раз в театре была!». Я как вспомню это, у меня до сих пор глаза на мокром месте. Теперь бабушки меня все спрашивают, когда мы снова в город в театр ездить будем, – говорит Ольга Иващенко. – Кроме того, уже без грантов, своими силами организовали мы поездки наших детей в Великий Устюг к Деду Морозу. Некоторые не поехали, говорят: «Мы – верующие», ну, если так, организовала для детей поездку на рождественские праздники в епархию в Сыктывкар. Детей у нас все больше, когда в 2013 году писала проект на установку площадки, брала в сельсовете справку, что в Гарье 60 детей. А сейчас снова посчитали для другого проекта – уже 101. А взрослых у нас триста. Молодеет Гарья.

По словам женщины, всего за пять лет Тос из Гарьи выиграл грантов на один миллион триста восемьдесят тысяч рублей:

– Неплохо для маленькой деревни, правда? Я сначала, когда слышала о таких деньгах, пугалась: вдруг я что-то напутаю, не так потрачу, деньги пропадут. А потом освоилась: грант на полмиллиона? Ну и хорошо. Правда, до сих пор принципиально никогда грантовые средства не обналичиваю, за все покупки, транспорт и прочее расплачиваюсь безналом. Мне так проще, меньше возни со всеми этими бумагами, счетами-фактурами. Всегда четко спрашиваю: какие именно документы мне нужны для отчетности, и потом такие бумаги требую при оплате. Что бы я посоветовала тем, кто хочет организовать ТОС? Не бояться. Это только в начале кажется, что все это тяжело, запутанно, что человеку без финансового или юридического образования не разобраться. Я вот в этом смысле совсем неграмотная. Но у нас есть Ассоциация ТОС Коми, которая всегда и во всем поможет, как по всем этим финансовым досочкам пройти и не упасть, правильно документы оформить и прочее. Только возьмитесь, у вас все получится.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора и предоставленные Ольгой Иващенко