Страница в истории следствия

305 лет тому назад 25 июля указом Петра I в России впервые были учреждены «майорские» следственные канцелярии. Эти подразделения занимались расследованием наиболее опасных преступлений, посягающих на основы государственности. Пять лет назад дата 25 июля официально стала Днем сотрудника органов следствия России. В среду торжественное собрание по случаю праздника состоялось в региональном следственном управлении СК России.

Руководитель следственного управления Андрей Исаев в своем выступлении сообщил, что именно 305 лет назад было положено начало разработке концепции и практической реализации идеи независимого предварительного следствия. Если говорить о современной истории следствия, то поворотными моментами в ней можно считать сентябрь 2007 года, когда в стране был создан Следственный комитет при прокуратуре России, и январь 2011 года, когда ведомство официально обрело самостоятельность.

– Мы являемся свидетелями и участниками дальнейшего развития органов предварительного следствия, и наш труд тоже станет страницей в истории следствия, – отметил Андрей Исаев.

В первом полугодии 2018 года сотрудники управления рассмотрели свыше 6,5 тысячи сообщений о преступлениях, в производстве следователей находилось свыше 1,1 тысячи уголовных дел. В суд для рассмотрения по существу направлены уголовные дела в отношении более чем 470 человек, в том числе, граждан, обвинявшихся в совершении самых опасных преступлений – убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

Повышенное внимание уделяется защите прав несовершеннолетних от преступных посягательств. В 2018 году окончено производством 99 уголовных дел, в которых потерпевшими являлись несовершеннолетние. В том числе, три уголовных дела по фактам причинения смерти по неосторожности, 51 дело о преступлениях против половой неприкосновенности детей.

Завершено расследование 46 преступлений коррупционной направленности, в том числе, в отношении высокопоставленных чиновников. Так, отделом по расследованию особо важных дел управления окончено расследование уголовного дела по фактам получения взяток на сумму восемнадцать миллионов рулей должностными лицами центрального аппарата Пенсионного фонда России. В ходе предварительного следствия следователями наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 35 миллионов рублей.

Сотрудники следственного управления уделяют значительное внимание защите трудовых прав граждан. В последнее время работа на данном направлении значительно активизировалась. В первом полугодии 2018 года расследовано 40 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты, в рамках этих дел полностью возмещен причиненный ущерб – свыше 233 миллионов рублей.

По мнению Андрея Исаева, для сотрудников управления серьезным испытанием на прочность стали резонансные уголовные дела. В Верховном суде Коми завершается рассмотрение уголовного дела в отношении лидера и членов так называемой группировки Ифы-Козлова, действовавшей в Воркуте. В ходе предварительного следствия установлено, что участники этой организации за двадцать лет ее существования совершили множество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе большое количество убийств. Закончены основные следственные действия по уголовному делу, возбужденному в отношении членов группировки Юрия Пичугина, фигуранты обвиняются в совершении 27 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе шести убийств. Сейчас обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела.

Руководитель следственного управления подчеркнул, что добиваться высоких результатов помогает эффективное взаимодействие с сотрудниками прокуратуры, МВД УФСБ, УФСИН и поблагодарил коллег за плодотворную совместную работу. Отдельную благодарность руководитель управления выразил сотрудникам органов государственной власти и правительства республики, а также лично главе региона за инициативную поддержку и содействие органам следствия в решении поставленных перед ними задач.

Сергей Гапликов, присутствовавший на торжественном собрании, поблагодарил сотрудников органов следствия за профессионализм и строгое следование букве закона, преданность выбранному делу и патриотизм.

– Как и три столетия назад, вы расследуете наиболее опасные, сложные и резонансные преступления. Это налагает на вас большую ответственность, с которой вы прекрасно справляетесь. Благодаря вашей работе люди видят, что в основе всего лежит закон, и для его нарушителей наказание неотвратимо. За последние годы очень многое сделано в пресечении деятельности криминальных преступных группировок, в области противодействия экономическим преступлениям и коррупции. Это позволяет республике двигаться вперед, развиваться, достигать конкретных результатов, а органам власти выполнять задачи, которые ставит президент России, повышать качество жизни в регионе, – сказал Сергей Гапликов.

Глава Коми пожелал сотрудникам органов следствия успехов в службе, благополучия – их семьям и близким.

Также следователей поздравили с праздником заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева, главный федеральный инспектор по региону Михаил Тырин, министр внутренних дел по Коми Виктор Половников, экс-руководитель следственного управления Николай Басманов.

В торжественной обстановке отличившиеся следователи получили награды и грамоты.

Людмила ВЛАСОВА

Фото rkomi.ru